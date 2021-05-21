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Dinheiro na mão

Receita abre consulta ao 1° lote da restituição do IR nesta segunda; veja quem recebe

Mais de 3,4 milhões de contribuintes vão receber o crédito no dia 31 de maio no maior lote de restituição já pago na história do Imposto de Renda. Saiba como consultar

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:47
Programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
Receita Federal divulgou que o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 estará disponível para consulta a partir das 10 horas da manhã da próxima segunda-feira (24). O crédito bancário para mais de 3,4 milhões de  contribuintes será realizado no dia 31 de maio, que é o último dia de prazo para enviar a declaração.
O cronograma de pagamento dos lotes de restituição foi mantido mesmo com a prorrogação do prazo de entrega da declaração. Com isso, o pagamento das restituições vai iniciar ainda durante o prazo de envio das declarações. Já a data do crédito passou para o último dia útil do mês.

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Faltando 10 dias para o fim do envio da declaração, 135 mil contribuintes no Espírito Santo ainda não enviaram a declaração, segundo a Receita.
O lote que será pago no dia 31 será o maior já pago na história, tanto em valor quanto em quantidade de contemplados. Quem enviou no começo do prazo a declaração já pode receber a restituição agora, mas há outras prioridades na lista. Confira abaixo.

QUEM VAI RECEBER O PRIMEIRO LOTE?

O crédito bancário para 3.446.038 contribuintes  em todo o país será realizado no dia 31 de maio, totalizando o valor de R$ 6 bilhões. Desse total, R$ 5.548.337.897,41 têm prioridade legal, sendo:
  • 196.686 contribuintes idosos (acima de 80 anos).
  • 1.966.234 contribuintes entre 60 e 79 anos.
  • 127.783 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.
  • 891.421 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Foram contemplados ainda 263.914 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 28 de fevereiro. 

COMO SERÁ PAGO?

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço eletrônico ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Segundo a Receita, mais de 390 mil contribuintes ainda não receberam a restituição de 2020 em razão de pendências em suas contas bancárias e têm saldo disponível para resgate ou reagendamento junto ao Banco do Brasil.

COMO CONSULTAR QUEM RECEBE

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte precisa acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em “Consultar Restituição”.
Por esse serviço pode ser verificado, inclusive, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição (como malha, por exemplo). Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma retificadora, corrigindo-as.

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As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas.
A Receita Federal oferece também o serviço de consulta rápida das declarações do imposto de renda por meio do app Meu Imposto de Renda, disponível para Andorid e iOS.

CRONOGRAMA DE LOTES

As restituições eram feitas em sete lotes, com pagamento do primeiro lote em junho. Desde 2020, as restituições passaram a ser pagas em cinco lotes, com pagamento do primeiro lote em maio. Essa é mais uma iniciativa da Receita Federal para reduzir os efeitos econômicos da pandemia. O objetivo é agilizar o pagamento.
  • 1º lote: 31 de maio de 2021
  • 2º lote: 30 de junho de 2021
  • 3º lote: 30 de julho de 2021
  • 4º lote: 31 de agosto de 2021
  • 5º lote: 30 de setembro de 202

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