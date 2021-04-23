Preciso declarar saldo das contas digitais no Imposto de Renda?

Os valores depositados e os rendimentos gerados nas contas digitais precisam ser informados na declaração, mesmo que o valor dos rendimentos não sejam altos. Mas isso só vale para quem obrigatoriamente precisa declarar o IR este ano.

Paula Koehler, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), e Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), explicam que somente o fato de ter uma conta digital não é um dos critérios de obrigatoriedade da Receita Federal para declarar.

"Tenho uma dúvida sobre o Imposto de Renda. É obrigatório declarar rendimentos de poupança e contas digitais, como o Picpay, por exemplo, mesmo que o saldo seja menor que R$140, cuja declaração é dispensada?"

Caso você esteja obrigado a realizar a declaração, todas as informações devem ser prestadas, tanto dos rendimentos quanto dos saldos em contas bancárias, seja digital ou não.