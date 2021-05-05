Como declarar contas ou dinheiro recebido do exterior no IR?

Declarar no Imposto de Renda contas ou dinheiro que receberam do exterior. Crédito: Pixabay

Muitos contribuintes têm dúvidas se devem ou não declarar no Imposto de Renda contas ou dinheiro que receberam do exterior. É o caso dos leitores de A Gazeta Danilo Loureiro e Joaquim Fernando. Danilo recebeu um dinheiro do irmão que mora na Austrália, e agora não sabe se precisa declarar esse valor. Já o Joaquim quer saber como declarar uma conta em um banco de Portugal.

Caso se enquadrem nas regras de obrigatoriedade para entregar o IR, todas as transações ou contas em nome do contribuinte devem ser declaradas, mesmo as internacionais.

Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), e Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES), explicam os procedimentos para declarar o IR nesses casos.

Danilo Loureiro: "No ano de 2020, meu irmão trabalhou na Austrália. Ele declarou o que recebeu lá e enviou o dinheiro para mim, onde guardei na minha conta-corrente (em torno de R$ 100.000,00). Preciso declarar esse valor mesmo ele já tendo declarado no país de origem do dinheiro? Se sim, como deve ser essa declaração?"

Resposta de Rodrigo Sangali, do CRC-ES: Sim, deve ser declarado em “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior”. Converta o valor recebido da moeda estrangeira para reais, utilizando o valor fixado pelo Banco Central para compra. Preencha os campos de cada mês com a respectiva quantia recebida.

Joaquim Fernando: “Como declarar no Imposto de Renda o saldo de uma conta num banco em Portugal sendo que moro no Brasil?”