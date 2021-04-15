5 dúvidas sobre como declarar investimentos no Imposto de Renda 2021

Resposta dada por Paula Antonela Vieira Pinto, conselheira do CRC-ES: As ações devem ser declaradas em bens e direitos e as operações de termo não devem ser declaradas em dívidas. Utilize o Informe de Rendimentos fornecido pela sua corretora para verificar a sua posição em 31/12/2018 até 31/12/2019. Depois, é só seguir estas etapas:

1. Escolha a opção ""Bens e Direitos""

2. Adicione a sua ação com o código "31 - Ações"

3. Informe discriminação - por exemplo, 800 ações PN de Petrobras (PETR4) adquiridas em 10/10/2018

4. Preencha a sua posição em 31/12/2018 e em 31/12/2019

5. Faça os mesmos procedimentos com cada uma das suas ações.

Na especificação, você deve informar, quando houver, vendas parciais e compras de mais ações. Não se esqueça de colocar a data de cada operação. Operações de Termo de ações estão sujeitas à mesma alíquota de 15% sobre o lucro da operação, como no caso de swing trade de ações. No entanto, operações a termo não estão isentas de Imposto de Renda para vendas abaixo de R$ 20.000,00. Para apurar o IR, o investidor deverá tomar como base o seu preço a termo (preço da ação + taxa a termo) e o preço de venda das ações no mercado à vista. Uma vez calculado o lucro da operação, o investidor deverá apurar e recolher 15% do lucro via DARF até o último dia útil do mês subsequente ao de sua operação. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, as perdas incorridas poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses seguintes, em outras operações no mercado à vista, exceto no caso de perdas em operações de Day Trade, que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações de Day Trade.