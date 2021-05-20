Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo espaço

Sine e Procon de Vila Velha vão funcionar dentro de shopping

Prefeitura vai transferir a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e seus órgãos para o novo endereço a partir da próxima segunda-feira (24)

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:44
Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Boulevard Shopping
Boulevard Shopping Vila Velha vai abrigar serviços do município Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha divulgou que a sede e os órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico vão funcionar em novo endereço a partir da próxima segunda-feira (24). Com isso, o Sine, o Procon municipal e o Centro Empreendedor e Nosso Crédito terão atendimento dentro do Boulevard Shopping Vila Velha, localizado na Rodovia do Sol, em Itaparica.
Com a mudança, os serviços do Procon e do Sine só funcionarão de forma virtual, sem atendimento presencial,  nesta quinta (20) e sexta-feira (21). Já no novo endereço, os serviços de gabinete e dos órgãos ficarão em um único espaço integrado.

Veja Também

Vila Velha: cartão Bolsa Aluno começa a ser entregue 

Prainha e orla de Vila Velha começam a receber iluminação especial de LED

Questionada por A Gazeta, a prefeitura explicou que o novo espaço não é alugado e que, portanto, não terá custos para o município, já que foi realizada uma chamada pública para encontrar um ponto. "Pagaremos apenas o consumo de energia e água", disse a PMVV.
A prefeitura ainda destacou que o prédio onde funcionava o Procon e Sine era alugado e que tinha um custo de R$ 11,3 mil por mês aos cofres públicos.
"O critério da prefeitura para fazer a alteração de endereço foi a integração dos equipamentos da secretaria para melhor atender e dar celeridade ao serviço", informou.

Veja Também

Procon-ES volta a receber queixas de preço abusivo de máscara e álcool em gel

Por que sua internet lhe tira do sério? Queixas crescem; saiba reclamar

Quase 400 consumidores trocam de operadora de telefone por dia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Sine Vila Velha Procon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados