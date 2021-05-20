Sine e Procon de Vila Velha vão funcionar dentro de shopping

Boulevard Shopping Vila Velha vai abrigar serviços do município Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vila Velha divulgou que a sede e os órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico vão funcionar em novo endereço a partir da próxima segunda-feira (24). Com isso, o Sine, o Procon municipal e o Centro Empreendedor e Nosso Crédito terão atendimento dentro do Boulevard Shopping Vila Velha, localizado na Rodovia do Sol, em Itaparica.

Com a mudança, os serviços do Procon e do Sine só funcionarão de forma virtual, sem atendimento presencial, nesta quinta (20) e sexta-feira (21). Já no novo endereço, os serviços de gabinete e dos órgãos ficarão em um único espaço integrado.

Questionada por A Gazeta, a prefeitura explicou que o novo espaço não é alugado e que, portanto, não terá custos para o município, já que foi realizada uma chamada pública para encontrar um ponto. "Pagaremos apenas o consumo de energia e água", disse a PMVV.

A prefeitura ainda destacou que o prédio onde funcionava o Procon e Sine era alugado e que tinha um custo de R$ 11,3 mil por mês aos cofres públicos.