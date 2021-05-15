Vila Velha: cartão Bolsa Aluno começa a ser entregue em 18 de maio

A partir da próxima terça-feira (18), estudantes da rede municipal de Vila Velha vão começar a receber o cartão do Bolsa Aluno, que dá direito a um benefício no valor de R$ 150, pago durante três meses, totalizando R$ 450, para aquisição de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens.
O benefício criado pela prefeitura, por meio da Secretaria da Educação, contempla os estudantes regularmente matriculados na rede municipal e assíduos nas entregas de atividades na plataforma “Escola tá ON”. Mais de 51 mil alunos devem ser beneficiados.
O cartão será entregue até o dia 21, em dezenove escolas-polo de Vila Velha. A distribuição será feita por ordem alfabética, por meio de uma listagem nominal dos pais.
Uma listagem com data, hora e local da retirada dos cartões vai estar disponível no site da Prefeitura de Vila Velha e também de forma impressa nas escolas, para consulta. Os responsáveis devem apresentar no local um documento de identificação com foto e CPF.
“Os pais ou responsáveis pelos estudantes receberão um cartão personalizado, que possibilita a compra de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens que auxiliem no ensino do aluno. O valor só poderá ser utilizado no comércio da cidade de Vila Velha”, informou a prefeitura.
O Executivo municipal destacou ainda que equipes da Secretaria de Educação vão se dividir entre as escolas-polo escolhidas para efetuar as entregas de forma organizada, sem aglomeração e seguindo todos os protocolos de segurança e enfrentamento à Covid-19. O responsável só deverá ir até a escola presencialmente no horário que estiver informado na lista.
Após o dia 21 de maio, o responsável que não conseguir retirar o cartão na data agendada deverá procurar a escola para mais informações sobre dia, local e hora da próxima entrega.
Já os que tiverem restrições com o CPF deverão regularizar a situação junto à Receita Federal e, posteriormente, informar para a escola, que fará a solicitação do cartão à secretaria, juntamente ao banco responsável, em uma nova data a ser divulgada.
O QUE É O BOLSA ALUNO
- Programa criado para contemplar alunos das escolas municipais de Vila Velha.
- Vai oferecer bolsa de R$ 450, dividida em 3 parcelas de R$ 150.
- O cartão personalizado só poderá ser usado na cidade de Vila Velha, de forma que possibilite a compra de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens que auxiliem no ensino do aluno.