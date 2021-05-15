Vila Velha: cartão Bolsa Aluno começa a ser entregue em 18 de maio

Cartão Bolsa Aluno começa a ser entregue dia 18 de maio Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

R$ 150, pago durante três meses, totalizando R$ 450, para aquisição de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens. A partir da próxima terça-feira (18), estudantes da rede municipal de Vila Velha vão começar a receber o cartão do Bolsa Aluno, que dá direito a um benefício no valor de, pago durante três meses, totalizando R$ 450, para aquisição de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens.

O benefício criado pela prefeitura , por meio da Secretaria da Educação, contempla os estudantes regularmente matriculados na rede municipal e assíduos nas entregas de atividades na plataforma “Escola tá ON”. Mais de 51 mil alunos devem ser beneficiados.

O cartão será entregue até o dia 21, em dezenove escolas-polo de Vila Velha. A distribuição será feita por ordem alfabética, por meio de uma listagem nominal dos pais.

Uma listagem com data, hora e local da retirada dos cartões vai estar disponível no site da Prefeitura de Vila Velha e também de forma impressa nas escolas, para consulta. Os responsáveis devem apresentar no local um documento de identificação com foto e CPF.

“Os pais ou responsáveis pelos estudantes receberão um cartão personalizado, que possibilita a compra de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens que auxiliem no ensino do aluno. O valor só poderá ser utilizado no comércio da cidade de Vila Velha”, informou a prefeitura.

O Executivo municipal destacou ainda que equipes da Secretaria de Educação vão se dividir entre as escolas-polo escolhidas para efetuar as entregas de forma organizada, sem aglomeração e seguindo todos os protocolos de segurança e enfrentamento à Covid-19 . O responsável só deverá ir até a escola presencialmente no horário que estiver informado na lista.

Após o dia 21 de maio, o responsável que não conseguir retirar o cartão na data agendada deverá procurar a escola para mais informações sobre dia, local e hora da próxima entrega.

Já os que tiverem restrições com o CPF deverão regularizar a situação junto à Receita Federal e, posteriormente, informar para a escola, que fará a solicitação do cartão à secretaria, juntamente ao banco responsável, em uma nova data a ser divulgada.

O QUE É O BOLSA ALUNO