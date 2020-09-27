Caixa paga superlote do auxílio emergencial a 9,4 milhões nesta segunda

No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esta já é a sexta parcela, que passa a ter valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família. Quem já tem um benefício pelo programa maior que R$ 300 vai manter o maior valor. Ao todo, 1,2 milhão de famílias participantes do Bolsa Família serão contempladas. Veja o cronograma da 6ª parcela para esses beneficiários: