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Caixa paga superlote do auxílio emergencial a 9,4 milhões nesta segunda

Nova rodada de pagamentos inclui 6ª parcela para beneficiários do Bolsa Família, que já recebem R$ 300, e trabalhadores inscritos que estão no segundo ciclo e nasceram em outubro e novembro

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 20:17
R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Pagamento de R$ 600:  nova rodada do auxílio emergencial Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda-feira (28) mais um superlote do auxílio emergencial do governo federal para 9,4 milhões de brasileiros. A rodada de pagamentos inclui 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família que têm Número de Identificação Social (NIS) com final 8 e mais 7,8 milhões de trabalhadores inscritos nascidos em outubro e novembro.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esta já é a sexta parcela, que passa a ter valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família. Quem já tem um benefício pelo programa maior que R$ 300 vai manter o maior valor. Ao todo, 1,2 milhão de famílias participantes do Bolsa Família serão contempladas. Veja o cronograma da 6ª parcela para esses beneficiários:

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 6ª PARCELA

  • 17 de setembro - NIS final 1 
  • 18 de setembro - NIS final 2 
  • 21 de setembro - NIS final 3 
  • 22 de setembro - NIS final 4 
  • 23 de setembro - NIS final 5 
  • 24 de setembro - NIS final 6 
  • 25 de setembro - NIS final 7 
  • 28 de setembro - NIS final 8 
  • 29 de setembro - NIS final 9 
  • 30 de setembro - NIS final 0

SEGUNDO CICLO PARA INSCRITOS

Já os 7,8 milhões de inscritos no auxílio emergencial que terão os valores creditados nesta sexta (ciclo 2), ainda receberão R$ 600, uma vez que são pessoas que vão receber a quinta parcela (porque começaram a receber em abril), a quarta (recebem desde maio), a terceira (desde junho) ou a segunda (desde julho).

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Apesar do depósito nesta segunda, quem nasceu em outubro só poderá sacar o benefício em dinheiro no dia 20 de outubro, e quem é de novembro sacará no dia 22 de outubro. Até lá, eles podem movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem em transações como pagamentos de contas e compras usando o QR Code ou o cartão de débito digital. Veja o cronograma por ciclo:

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