Entenda o que está por trás da crise na perícia médica do INSS

Prédio do INSS em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse considerar o movimento dos peritos como uma pauta política de uma associação, no caso, a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), por se recusarem a voltar mesmo com as vistorias para verificar o cumprimento das condições sanitárias e com medidas como o afastamento dos profissionais em grupo de risco ou com filhos em idade escolar.

Um dos componentes seria uma divergência da entidade de classe com o governo quanto à nova subsecretária da Perícia Médica Federal. Nesta sexta, a ANMP divulgou nota em seu site criticando a nomeação de Filomena Bastos, que foi chefe da Perícia Médica durante governos do PT.

No comunicado, a associação faz fortes críticas à gestão passada de Filomena e também ao secretário Bruno Bianco. A nota compara a situação dos peritos médicos a escravos e diz que não vai manter diálogo com quem "foi nomeado para agredir" a classe.

"[Filomena Bastos] Agora se presta ao papel de ser nomeada por uma Secretaria de Previdência beligerante à categoria, certamente com ordens de atuar como capitã do mato de peritos médicos. O senhor de escravos Bruno Bianco deve achar que com medidas assim irá obrigar peritos médicos a arriscarem as suas vidas em agências imundas e infectas apenas para atender a um capricho político de gestores incompetentes. Não irão", diz um trecho.

Há ainda outros dois atritos mais antigos, conforme informações veiculadas no Jornal Hoje, da TV Globo. Desde o ano passado, uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou os peritos médicos da área do INSS. Eles passaram a ser subordinados a uma subsecretaria ligada diretamente ao Ministério da Economia, que é para onde Filomena foi nomeada.

Para além da insatisfação com a saída dos peritos do guarda-chuva do INSS, há outro item peculiar, segundo informações da TV Globo. Desde abril do passado, essa secretaria era comandada por Karina Argolo, que é esposa do presidente e fundador da associação que representa os peritos médicos federais, Luiz Carlos Argolo.

Quando o atual presidente do INSS, Leonardo Rolim, assumiu a gestão do órgão neste ano, ele demonstrou insatisfação com o fato de ter marido e mulher à frente das discussões da categoria, ele pela associação e ela como representante do governo. Ele também não teria aprovado a saída dos peritos da esfera do instituto.

Em julho deste ano, Karina e outros 120 peritos deixaram cargos comissionados no governo em forma de protesto pela programação de volta ao trabalho. Porém, como informou a TV Globo, já havia pressão para essa saída nos bastidores, uma vez que outras categorias do INSS se queixavam de tratamento diferenciado para os peritos.

Tivemos mais de 50 conversas com essa associação [ANMP]. Afastamos todos aqueles com mais de 60 anos, filhos em idade escolar, pessoas com comorbidades. Eu não vejo como um impasse. Eu vejo como uma pauta política de uma associação. E vejo que temos ali mais de 3,5 mil servidores prontos para voltar, e que voltarão, disse Bruno Bianco nesta sexta (18) à Globonews.

Em resposta às críticas da associação quanto à nomeação de Filomena para a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, o INSS informou que ela é servidora de carreira da perícia médica há 22 anos e não é filiada a nenhum partido político.

CONVOCAÇÃO DO GOVERNO

Diante das resistências de peritos em retornar ao trabalho presencial nas agências, o governo publicou, em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (18), um edital de convocação para que os servidores retomem os atendimentos de forma imediata nas unidades listadas na publicação. O edital é assinado pelo secretário Bruno Bianco e pelo secretário de Previdência, Narlon Gutierre Nogueira.

A publicação do edital é uma estratégia para driblar a ofensiva da ANMP, que, segundo relatos internos do governo, orientou peritos a não abrir os e-mails por onde os profissionais estavam sendo notificados a retornar a seus postos de trabalho presencial. A publicação em Diário Oficial dá caráter público à convocação.

O edital vale para 150 agências já liberadas pelo governo e traz como justificativa o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Os órgãos haviam disparado 480 notificações chamando os peritos dessas unidades para o retorno.

* Com informações da TV Globo, da Globonews e da Agência Estado