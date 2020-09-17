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Atendimento presencial

INSS libera 8 agências para perícia no ES sem dizer data para volta do serviço

Agências cumpriram condições sanitárias exigidas pelo Ministério da Saúde, segundo Instituto Nacional de Seguro Social no Espírito Santo

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 11:11
Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini
Oito agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Espírito Santo já estão aptas a retomarem os atendimentos de perícia médica. A informação foi confirmada pelo órgão na manhã desta quinta-feira (17). Apesar disso, os peritos ainda não voltaram ao trabalho e não há ainda data para o retorno das atividades.
As inspeções realizadas pela equipe de manutenção e engenharia da Gerência Executiva em Vitória, verificaram as condições sanitárias exigidas pelo Ministério da Saúde para a segurança da população com relação à pandemia em curso, diz a nota do INSS.

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Podem voltar a oferecer o serviço de atendimento pelos médicos Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Pedro Fonseca (Vitória), Guarapari, São Mateus, Vila Velha e Santa Teresa.
Outra agência que tem consultório, que é a Serra, não foi autorizada a abrir para a perícia, pois precisa de algumas adaptações, como criar rota de fuga entre os consultórios.
Segundo o órgão, as agências e salas de perícia estão equipadas com todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos de proteção coletiva) indicados nos protocolos sanitários do Ministério da Saúde. Os materiais têm data de fabricação e validade, assim como as certificações exigidas. A documentação que atesta a qualidade e conformidade dos materiais comprados está disponível para comprovação.
Em publicação realizada na quarta-feira (16), a Secretaria de Previdência informou que todas as agências do país que estão sendo inspecionadas e que cumprirem os requisitos para o retorno do atendimento presencial da Perícia Médica Federal teriam o agendamento das perícias autorizado a partir desta quinta-feira.
No país, mais de 750 mil pessoas aguardam pela perícia médica, suspensa durante a pandemia do novo coronavírus. A pasta esclareceu que, caso algum perito apto ao trabalho presencial não compareça para o serviço sem justificativa, terá registro de falta não justificada.

EMBATE ENTRE INSS E PERITOS ATRASA RETOMADA

Retorno do atendimento ao público no INSS.
Adaptação para atendimento de perícia médica. Crédito: Vitor Jubini
A retomada das perícias tem sido motivo de discussão não apenas no Espírito Santo, mas também em outras regiões do país em que o atendimento foi liberado. Há um embate entre o INSS e a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), que diz "desconhecer" as inspeções realizadas na quarta, e acusa o INSS de adulterar o checklist de obrigações para a retomada das perícias, "flexibilizando e relativizando itens essenciais como limpeza, segurança, ventilação e equipamentos".
O checklist é parte de uma portaria para determinar as novas inspeções nas agências. "Estamos aguardando o INSS informar a lista de agências e que o checklist original seja restabelecido. Até lá, em nome da preservação de vidas, da segurança sanitária e do bom senso, não haverá o retorno do atendimento médico presencial", diz nota da entidade. "
A Secretaria de Previdência alega que nenhum item foi retirado dos normativos. O que houve foi uma adequação para separar os itens estruturais, necessários para o funcionamento das agências de maneira geral, daqueles fundamentais  conforme protocolo do Ministério da Saúde  para a proteção dos usuários em razão da pandemia de Covid-19. Estes últimos, sim, impedem a retomada dos atendimentos pela perícia médica. Os demais não impedem a reabertura dos consultórios e serão providenciados pelo INSS o mais rápido possível.

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