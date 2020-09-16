Mais de 30 mil aguardam por benefício do INSS no ES

Cartaz indicando a necessidade de marcar hora para atendimento no INSS. Crédito: Vitor Jubini

Com o aumento de requerimentos de aposentadoria e outros benefícios após a r eforma da Previdência , atrasos na análise de pedidos têm se tornado comum no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . Tanto que o órgão chegou a criar uma força-tarefa, por meio da contratação de servidores aposentados e militares reservistas para tentar zerar a fila até 2021.

Com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais do órgão, a demora pode ter se tornado ainda maior. Em julho, das 32.077 pessoas aguardando a concessão de benefícios no Estado, 19.490 aguardavam há mais de 45 dias, segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social.

Hoje, segundo dados do INSS, 31.456 segurados estão na fila de espera da Previdência no Espírito Santo . Destes, 13.275 requerimentos estão com análise pendente. Outros 18.181 pedidos estão dependendo do envio de documentação complementar pelo segurado.

A expectativa é de que a fila seja reduzida gradualmente, conforme atendimentos presenciais são retomados. Neste primeiro momento, estão sendo oferecidos os serviços de avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

O segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS ( site e aplicativo) ou pelo telefone 135. Segurados sem agendamento não serão atendidos nas agências, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde

PERÍCIAS AINDA SEM PRAZO PARA SEREM RETOMADAS

Adaptação para atendimento de perícia médica. Crédito: Vitor Jubini

As avaliações médicas ainda não têm prazo para serem retomadas. O motivo para tanto é o fato de que a Perícia Médica Federal, ligada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, demandou adequações nas salas de perícias das agências do INSS.

O INSS informou, em nota, que está providenciando as adequações, para que o serviço possa ser oferecido novamente à população. Esta semana estão acontecendo as inspeções nas agências. Comprovando-se a adequação dos consultórios, a perícia retomará o atendimento nessas unidades.

A orientação do órgão é para que o segurado que tinha agendamento para avaliação pericial nesta semana, desconsidere e faça a remarcação da perícia pelo Meu INSS e telefone 135.