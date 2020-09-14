Segurados do INSS sem agendamento vão à agência em Vitória à toa

Cartaz indicando a necessidade de marcar hora para atendimento no INSS. Crédito: Vitor Jubini

Após mais de cinco meses de portas fechadas em função da pandemia do novo coronavírus , o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou, nesta segunda-feira (14), a retomada gradual das atividades presenciais no país. O atendimento está reservado para quem fez agendamento e não contempla a perícia médica, pelo menos, nesta semana.

Apesar das restrições, entretanto, muitos segurados não se atentaram ao fato de que, para ser atendido, é preciso ter hora marcada, e acabaram indo à porta das agências à toa.

Embora não tenham havido filas no momento em que a reportagem esteve no local, o movimento em frente à agência de Vitória era constante.

Conforme explicou o gerente-executivo do INSS Vitória, William Batista Marinot, num primeiro momento, serão priorizados atendimentos ligados à avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

Mas para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS ( site ou aplicativo) ou pelo telefone 135. Segurados sem agendamento não serão atendidos nas agências, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde

"Nem todos os serviços vão ser feitos presencialmente no momento. Alguns continuarão a ser realizados remotamente. Mas, para qualquer atendimento, por enquanto, é preciso ter hora marcada. Não adiantar sair de casa sem agendamento."

Informações divergentes quanto ao agendamento, aliás, foram motivo de confusão em Vitória. Maria da Penha Soares dos Santos, 35 anos, cuja renda vem do auxílio-doença, não recebe o benefício desde maio e tirou a manhã para tentar resolver o problema.

Liguei para o 135 e disseram que eu deveria comparecer a uma agência a partir do dia 14 para tentar solucionar, que lá pegaria a senha. Mas, chegando aqui, disseram que eu já deveria ter vindo com o agendamento por meio do aplicativo.

Ana Paula Soares (esquerda) e Maria da Penha Soares buscam atendimento no INSS. Crédito: Vitor Jubini

Maria da Penha compareceu à agência do INSS em Vitória acompanhada da irmã, a dona de casa Ana Paula Soares, 30 anos, que se disse frustrada com a situação. Por causa dessa confusão, o benefício vai continuar parado. Enquanto isso, o filho dela está pedindo as coisas em casa sem ter", disse Ana Paula.

PERÍCIA DEVE SER RETOMADA NA PRÓXIMA SEMANA

A perícia médica, da qual depende a concessão de auxílio-doença, benefício assistencial, entre outros, deve ser retomada na próxima semana em algumas agências do Estado.

O motivo para o atendimento, que é um dos mais aguardados, não ter sido retomado nesta segunda-feira é o fato de que, após inspeção na última semana, a Perícia Médica Federal, ligada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, demandou adequações nas salas de perícias das agências do INSS para retornar à atividade presencial.

Fizemos as adequações e está prevista uma nova inspeção. Se estiver tudo certo, a perícia será retomada. Pode ser que isso ocorra já a partir da próxima segunda-feira (21), explicou o gerente-executivo do INSS Vitória, William Batista Marinot.