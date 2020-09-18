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Atividade presencial

Edital convoca retorno de peritos de 8 agências do INSS no ES

Diante das resistências dos médicos voltarem ao trabalho presencial nas agências, o governo publicou um edital para que os servidores retomem os atendimentos de forma imediata

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 15:10
Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini
Diante das resistências de peritos em retornar ao trabalho presencial nas agências do INSS, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) um edital de convocação para que os servidores retomem os atendimentos de forma imediata nas unidades listadas na publicação. O edital é assinado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, e pelo secretário de Previdência, Narlon Gutierre Nogueira.
No Espírito Santo, oito agências estão entre as unidades que devem ter os profissionais voltando as atividades. São elas: Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares, Colatina, Guarapari e Santa Teresa.
A publicação do edital é uma estratégia para driblar a ofensiva da Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP), que, segundo relatos internos do governo, orientou peritos a não abrirem os e-mails por onde os profissionais estavam sendo notificados a retornar a seus postos de trabalho presencial. A publicação em Diário Oficial torna pública a convocatória.
Desde quinta-feira (17), no Estado, as oito agências estavam aptas, segundo o INSS, a voltarem ao trabalho de perícias médicas. Porém, nesta sexta-feira (18), apenas o perito de Linhares voltou para o atendimento. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, eles só vão retornar ao atendimento após vistoriarem todos os consultórios.  No Estado, a previsão é de que as avaliações ocorram na segunda-feira.
Nesta quinta-feira, 17, o diretor-presidente da ANMP, Luiz Argolo, informou que os peritos não haviam sido convidados para as inspeções nas agências para verificar as medidas de segurança contra a covid-19. A associação discorda dos protocolos adotados pelo INSS e, por isso, é contra o retorno ao trabalho. O Broadcast, porém, teve acesso a comunicações internas que mostram coordenadorias regionais do INSS solicitando a presença dos peritos médicos nessas inspeções. Em uma delas, um perito da Paraíba responde "ciente e já repassada a informação".
O edital vale para 150 agências já liberadas pelo governo e traz como justificativa para a convocatória "o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular". O órgão havia disparado 480 notificações chamando os peritos dessas unidades para o retorno. O secretário Bruno Bianco já avisou que quem for convocado e não comparecer terá o ponto cortado.

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Como mostrou a reportagem, o impasse em torno da abertura das agências deflagrou uma guerra entre órgãos de governo e a ANMP, fazendo de vítimas cerca de 1 milhão de brasileiros que aguardam uma perícia médica para receber o benefício.
A crise, que vinha se traduzindo na divergência em torno dos protocolos, ganhou outro patamar depois que a então subsecretária da Perícia Médica Federal Substituta, Vanessa Justino, revogou unilateralmente em 15 de setembro um ofício que ela mesma havia assinado no dia anterior, em conjunto com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, estabelecendo as orientações para as inspeções. O ato foi visto como uma quebra de hierarquia dentro do Ministério da Economia.
A cúpula da Subsecretaria foi substituída. Nesta sexta-feira, mais cedo, o governo nomeou a nova subsecretária, Filomena Maria Bastos Gomes, servidora da carreira de peritos. Ela tem sido alvo de críticas pela ANMP.

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Com informações da Agência Estado.

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