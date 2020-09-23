INSS: agência em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar de o serviço de perícia médica presencial ter sido retomado em oito agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Espírito Santo , quatro em cada 10 peritos não voltaram ao trabalho presencial nesta quarta-feira (23), segundo informações da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Nessas unidades, era esperado o retorno de 25 peritos federais, mas apenas 15 compareceram, o que dá uma ausência de 40%.

Your browser does not support the audio element. INSS 40% dos peritos que deveriam retornar não voltaram a atender no ES

Estão realizando perícia as agências de Vitória, Linhares, Vila Velha, Colatina, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Santa Teresa e São Mateus, que foram adequadas e liberadas pelo INSS e também vistoriadas pelos próprios peritos, que consideraram as instalações aptas do ponto de vista sanitário. Nessas unidades, foram realizadas 143 atendimentos nesta quarta.

Somando as oito agências, o governo conta com 45 peritos em exercício no Estado. Porém, 20 deles vão permanecer em teletrabalho por serem enquadrados como grupo de risco da Covid-19. Há outras unidades no Estado que ainda não retomaram as atividades de perícia por falta de adequação e liberação do próprio INSS.

As únicas agências em que houve 100% de comparecimento de peritos nesta quarta foram as de Colatina, Guarapari e Santa Teresa, onde há apenas um profissional liberado para o atendimento presencial, que retornou. Por outro lado, o menor índice de comparecimento foi em Vitória e São Mateus.

Os números do Estado são semelhantes aos do restante do país. Em todo o Brasil, 45% dos peritos não retomaram o trabalho presencial em 135 agências do INSS, sendo realizadas 3.796 perícias médicas presenciais até as 16h, segundo a secretaria vinculada ao Ministério da Economia.

O cabo de guerra entre peritos e o governo se arrasta desde a semana passada. As perícias estavam suspensas desde março, junto das demais atividades do INSS por conta da pandemia do coronavírus , e deveriam ser retomadas no dia 14 deste mês, data em que as agências reabriram para outros atendimentos. Mas os peritos, alegando riscos à saúde, não voltaram. Eles questionaram as adequações realizadas pelo Instituto e resolveram fazer suas próprias vistorias nas unidades.

Em seu site, a ANMP destaca que o governo não pode cortar o ponto e salário dos peritos que não comparecerem, conforme a decisão judicial. A entidade de classe ressalta ainda que, desde segunda-feira, já vistoriou 145 agências no país, sendo consideradas aptas e liberadas para atendimento 123 agências, e tendo 22 inaptas. "Os gerentes dessas agências já estão trabalhando nas melhorias necessárias para permitir a abertura do atendimento o mais breve possível", afirma.

A associação também diz ser de seu interesse um "retorno seguro e mais breve possível da categoria ao trabalho presencial" e rechaçou que haja prejuízos no atendimento: "Não há caos nem situação de emergência ou calamidade na Previdência Social. Todos os benefícios estão sendo devidamente acolhidos e tratados no que concerne à perícia médica, infelizmente agendamentos precipitados e irresponsáveis por parte do secretário de Previdência e do INSS causaram dissabor desnecessário a segurados".

A Gazeta questionou a ANMP sobre o não retorno de parte dos peritos, mesmo após terem considerado as agências localizadas no Estado aptas para o trabalho presencial, ou se há um prazo para que todos voltem, mas nenhuma resposta foi encaminhada até o fechamento da reportagem. Assim que houver posicionamento essa matéria será atualizada.

ENTENDA O IMPASSE

A perícia médica é um dos requisitos para concessão de benefícios como auxílio-doença, entre outros. Como a maior parte das agências continua sem atendimento presencial, e mesmo as liberadas não terão todo o efetivo de peritos atuando, o impasse do ponto de vista do atendimento aos beneficiários continua. Hoje, no país há cerca de 1 milhão de brasileiros aguardando avaliação médica do INSS.

Além de discordâncias do ponto de vista sanitário, há uma pauta política no pano de fundo desse imbróglio . Um dos componentes seria uma divergência da entidade de classe com o governo quanto à nova subsecretária da Perícia Médica Federal, Filomena Bastos, que foi chefe da Perícia Médica durante governos do PT, que é vista pela associação como alguém de postura beligerante contra a categoria.

Do ponto de vista sanitário, as discordâncias também são muitas. Após o INSS liberar as agências, a ANMP passou a cobrar a revisão da lista com os itens de segurança criada para medir as condições e iniciou novas inspeções, comandadas pelos próprios peritos. Um dos pontos de impasse, por exemplo, é a quantidade de pias para lavar as mãos. O governo considera adequada a regra de uma pia em área comum a cada dois consultórios, mas a associação vê necessidade de uma pia em cada consultório de perícia.

Após as inspeções, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho passou a publicar convocações públicas no "Diário Oficial da União" para os peritos retomarem suas atividades presenciais. O secretário Bruno Bianco alertou publicamente que quem não voltasse teria o ponto cortado, com reflexos na remuneração no fim do mês. A Justiça, porém, suspendeu o retorno dos peritos e ainda proibiu o corte de ponto e remuneração dos peritos.

* Com agências