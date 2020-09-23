Perícia do INSS volta no ES e tem fila de espera de até duas semanas

Agência do INSS, em Vitória, retomou os atendimentos Crédito: Carlos Alberto Silva

Após dias de incerteza, peritos médicos de oito agências do Instituto Nacional do Espírito Santo (INSS) que prestam o serviço no Espírito Santo voltaram ao trabalho. Desde a terça-feira (22), quando os atendimentos começaram a ser retomados, 150 pessoas já foram atendidas. A previsão é de que mais 300 segurados passem pela avaliação ainda nesta quarta-feira (23). Para novos agendamentos, a espera pode chegar a duas semanas.

Na noite passada, mais três agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Espírito Santo foram consideradas aptas para a realização de perícias médicas pela Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP). Segundo nota da entidade publicada na noite desta terça-feira (22), as agências de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Santa Teresa já poderão funcionar nesta quarta.

As unidades de Vitória, Vila Velha, Linhares, Colatina e Guarapari já haviam sido autorizadas a funcionar após terem sido aprovadas em vistoria na segunda-feira (22). Segundo o INSS, na próxima semana, a agência da Serra também estará apta ao atendimento pericial.

Apesar de a situação começar a se normalizar, nem todos os peritos lotados no Estado retomaram as atividades presenciais, pois alguns fazem parte do grupo de risco da Covid-19 . É o caso de pessoas com mais de 60 anos, ou que apresentam comorbidades. Dos 26 servidores existentes, somente 14 estão trabalhando presencialmente.

Esse fator, combinado ao tempo de espera em função da própria pandemia , e das consultas agendadas para a semana passada que foram canceladas diante da ausência dos peritos, deve contribuir para o aumento no tempo de espera pelo atendimento.

No país, cerca de 750 mil segurados esperam pela avaliação, que é um dos requisitos para concessão de auxílio-doença, entre outros benefícios. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho não soube informar quantas pessoas aguardam pela perícia médica no Estado.

Quem ainda não marcou  ou remarcou  a consulta já pode fazê-lo. Em alguns municípios, há datas disponíveis a partir desta quinta-feira (24).

Cachoeiro de Itapemirim - a partir de 28/09

Colatina - a partir de 08/10

Guarapari - a partir de 30/09

Linhares - a partir de 01/10

Santa Teresa - a partir de 25/09

São Mateus - a partir de 24/09

Vila Velha - a partir de 24/09

Vitória - a partir de 07/10

(As datas podem mudar. Levantamento foi feito na manhã desta quarta-feira, dia 23)

Mas é importante não demorar a agendar a avaliação. Tendo em vista que muitos segurados precisarão remarcar a consulta previamente agendada para os dias em que os peritos médicos não compareceram ao trabalho, os prazos podem aumentar nos próximos dias.