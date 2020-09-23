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Pnad Covid

Desemprego avança 31% no Espírito Santo em quatro meses de pandemia

Pesquisa do IBGE mostra que o percentual de desempregados atingiu 12,6% dos trabalhadores no Estado em agosto, totalizando 247 mil pessoas sem ocupação

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:41
oportunidades de emprego no sine
Crise do coronavírus segue reduzindo os empregos Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação
Há 247 mil trabalhadores desocupados no Espírito Santo segundo dados de agosto da Pesquisa Nacional de Domicílios (Pnad Covid) do IBGE divulgada nesta quarta-feira (23). Esse número representa 12,6% do total. No Brasil, a taxa de desocupação já está em 13,6% e vem aumentando mês após mês desde o início da pandemia do coronavírus.
No Estado, em maio, essa taxa era de 9,6%. Foi registrado um crescimento de 31% no período. Contudo, os dados mostram uma desaceleração nessa tendência. Entre julho e agosto, o crescimento foi de pouco mais de 1,6% contra 14% entre junho e julho.
Já o número de pessoas afastadas do trabalho por causa do distanciamento social caiu significativamente. Eles eram 256 mil em maio e agora são 76 mil trabalhadores, uma redução de 70%. Em agosto, eles representaram 4,4% da população ocupada. A Pnad mostra, contudo, que entre as pessoas afastadas do trabalho, 31 mil deixaram de receber remuneração.

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Essa tendência se deve principalmente às medidas de flexibilização em relação às atividades econômicas que ocorreram em todo o país. No Estado, por exemplo, houve a liberação, ainda que com restrições, do funcionamento de comércios não essenciais e restaurantes.
Entre as Unidades da Federação, o Acre apresentou a maior proporção de pessoas ocupadas afastada do trabalho que tinha devido ao distanciamento social, 12,4%. Com exceção do Acre, Amapá e Rondônia, todas as Unidades da Federação registraram quedas no percentual de pessoas ocupadas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social em agosto, frente a julho.

MAIS GENTE EM  HOME OFFICE

Segundo o IBGE houve aumento de 6% no número de trabalhadores que atuam em home office entre julho e agosto. No mês de referência eles eram 118 mil.

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O trabalho remoto no Estado atingiu o auge em junho, quando 138 mil pessoas (o equivalente a 9,3% dos trabalhadores ocupados) estavam atuando fora do local de trabalho.

COBERTURA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AVANÇA

Os dados da Pnad mostram ainda o avanço do auxílio emergencial nos lares do Espírito Santo. Em maio, segundo mês de pagamento do benefício, 38% dos domicílios contavam com pelo menos um beneficiário. Em agosto, já eram 45,3% das famílias nessa situação.
Norte e Nordeste apresentaram as maiores proporções de domicílios onde um dos moradores é beneficiário de programa de auxílio emergencial. Da Região Norte, três Estados estão entre os cinco primeiros com maior percentual: Amapá (71,4%); Maranhão (65,5%); Pará (64,5%); Alagoas (63,5%) e Amazonas (61,9%).

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