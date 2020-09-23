Desemprego aumentou 27,6% em quatro meses de pandemia, diz IBGE

No início da Pnad Covid, criada pelo IBGE para apurar os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, há quatro meses, a população desocupada era de 10,1 milhões Crédito: Fernando Madeira

No início da Pnad Covid, criada pelo IBGE para apurar os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, há quatro meses, a população desocupada era de 10,1 milhões. Em agosto, esse número chegou a 12,9 milhões.

A única região a apresentar queda na desocupação foi o Sul do Brasil, com diminuição de 2,3%. O Norte e Nordeste foram os mais atingidos, com quedas de 14,3% e 10,3%, respectivamente.

A população ocupada apresentou redução de 2,7% no mesmo período, mas aumentou desde julho 0,8%. Em agosto, eram 84,4 milhões de brasileiros empregados, segundo a Pnad Covid.

A taxa de desocupação no país, segundo dados da Pnad Covid, foi de 13,1% em julho para 13,6% em agosto.

Apesar de também calcular os efeitos no emprego dos brasileiros, a Pnad Covid não é comparável à Pnad Contínua, que ainda é usada como indicador oficial do desemprego no país, com dados mais atuais.