IBGE: 38,6% das empresas foram afetadas pela pandemia na 1ª quinzena de agosto

Coronavírus tem provocado impacto na economia Crédito: Freepik

Para 33,9% das empresas em funcionamento, o efeito da pandemia sobre os negócios foi pequeno ou inexistente, enquanto outros 27,5% relataram ter observado um impacto positivo.

As empresas do setor de construção foram as que mais sentiram impactos negativos da covid-19: 47,9% das companhias do setor se queixaram dos reflexos da pandemia. No comércio, 46,3% das companhias reportaram efeitos negativos nos negócios. Na indústria, 32,8% das empresas foram impactadas negativamente, enquanto nos serviços houve efeitos negativos em 31,7% das companhias.