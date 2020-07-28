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Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio emergencial para 5,8 milhões nesta quarta-feira (29)

Pagamentos serão para os nascidos em março que fazem parte do primeiro ciclo do novo calendário do auxílio, e para beneficiários do bolsa família com NIS final 8

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:16
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Caixa paga um novo superlote do auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 5,8 milhões de pessoas nesta quarta-feira (29). Serão contemplados os 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que vão receber a quarta parcela do auxílio, e 3,9 milhões de inscritos nascidos em março, que vão receber as parcelas do primeiro ciclo do novo calendário. Confira as datas de depósito e de saque em dinheiro nos calendários na matéria.
A quarta parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família começou ser liberada no dia 20, e vai ser paga até o dia 31 de julho.  Na etapa desta quarta-feira (29), recebe o grupo com Número de Identificação Social (NIS) final 8. Ao todo, esse grupo é composto por 1,9 milhão de pessoas, que correspondem a cerca de 1,3 milhão de famílias.

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Para esses beneficiários, o valor do auxílio é depositado por meio do cartão do programa, pelo Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. E o saque já pode ser feito a partir da data de liberação do dinheiro. Veja o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
O auxílio também será liberado para os nascidos em março, de acordo com o novo calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, neste primeiro ciclo, vão receber 3,9 milhões de beneficiários que estão em diferentes estágios de recebimento.
Nesse primeiro momento, não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code pelo app Caixa Tem. Só a partir do dia 1º de agosto é que saques e transferências serão liberados.

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Serão contemplados quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril e receberá a quarta parcela agora. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio, e agora vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E também os recém aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, e vão receber a primeira parcela.
Com a decisão do governo federal de estender o auxílio emergencial de três para cinco parcelas, e a entrada de novos beneficiários que tiveram o cadastro aprovado, o calendário precisou ser dividido em ciclos. Confira o novo calendário com as datas dos ciclos abaixo.

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