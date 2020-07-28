Caixa paga auxílio emergencial para 5,8 milhões nesta quarta-feira (29)

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as datas de depósito e de saque em dinheiro nos calendários na matéria. A Caixa paga um novo superlote do auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 5,8 milhões de pessoas nesta quarta-feira (29). Serão contemplados os 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família , que vão receber a quarta parcela do auxílio, e 3,9 milhões de inscritos nascidos em março, que vão receber as parcelas do primeiro ciclo do novo calendário.

A quarta parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família começou ser liberada no dia 20, e vai ser paga até o dia 31 de julho. Na etapa desta quarta-feira (29), recebe o grupo com Número de Identificação Social (NIS) final 8. Ao todo, esse grupo é composto por 1,9 milhão de pessoas, que correspondem a cerca de 1,3 milhão de famílias.

Para esses beneficiários, o valor do auxílio é depositado por meio do cartão do programa, pelo Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. E o saque já pode ser feito a partir da data de liberação do dinheiro. Veja o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.

nascidos em março, de acordo com o novo calendário em ciclos divulgado pela O auxílio também será liberado para os, de acordo com o novo calendário em ciclos divulgado pela Caixa . Ao todo, neste primeiro ciclo, vão receber 3,9 milhões de beneficiários que estão em diferentes estágios de recebimento.

Nesse primeiro momento, não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code pelo app Caixa Tem . Só a partir do dia 1º de agosto é que saques e transferências serão liberados.

Serão contemplados quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril e receberá a quarta parcela agora. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio, e agora vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E também os recém aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, e vão receber a primeira parcela.