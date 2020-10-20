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Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta quarta (21)

Nova rodada de pagamentos tem beneficiários do Bolsa Família, que receberão a sétima parcela do auxílio, e trabalhadores inscritos que fazem parte do ciclo 3
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:52

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:52

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (16) o auxílio emergencial para 5,2 milhões de pessoas. Desse total, 1,6 milhão são beneficiários do Bolsa Família que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 3, que poderão sacar a sétima parcela do auxílio - ou seja, a segunda da extensão do benefício, que é de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial residual e receberão, no total, R$ 4,2 bilhões durante o mês de outubro. A rodada de pagamentos para esses beneficiários segue até o dia 30 de outubro. Veja o cronograma:

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 7ª PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

  • Final do NIS 1 - 19 de outubro
  • Final do NIS 2 - 20 de outubro
  • Final do NIS 3 - 21 de outubro
  • Final do NIS 4 - 22 de outubro
  • Final do NIS 5 - 23 de outubro
  • Final do NIS 6 - 26 de outubro
  • Final do NIS 7 - 27 de outubro
  • Final do NIS 8 - 28 de outubro
  • Final do NIS 9 - 29 de outubro
  • Final do NIS 0 - 30 de outubro

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Outros 3,6 milhões que recebem nesta quarta são trabalhadores inscritos no programa criado pelo governo federal que estão no ciclo 3 de pagamentos da Caixa. Neste caso, os nascidos em agosto terão os valores depositados em conta digital.
Entre os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) deste ciclo, 2,3 milhões de pessoas tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta parcela, ou seja, a primeira da extensão do auxílio.

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Já os outros 1,3 milhão tiveram o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda estão recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família).  Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
O saque em dinheiro para quem recebe pelo ciclo 3 nesta quarta só estará disponível no dia 28 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

VEJA TODOS OS CALENDÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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