Caixa deposita auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta quarta

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

3,6 milhões de brasileiros. A liberação do benefício, que será depositado na poupança digital para os nascidos em junho, é referente ao ciclo 4 de pagamentos. Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (11) o auxílio emergencial parade brasileiros. A liberação do benefício, que será depositado na poupança digital para os nascidos em junho, é referente ao ciclo 4 de pagamentos.

A partir da liberação, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências para esse grupo só serão liberados a partir de 24 de novembro.

Das pessoas que vão receber o crédito nesta quarta, 700 mil terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. Como as mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento, elas vão receber R$ 1.200.

Outros 2,9 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. No caso das mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.

Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

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