Auxílio emergencial sai nesta 6ª para 4 milhões de nascidos em junho

Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

beneficiários nascidos em junho que já estavam recebendo e outros que foram aprovados nesta semana para ter acesso a primeira parcela. Confira os calendários com as datas de depósito e saque no final da matéria. Nesta sexta-feira (7), a Caixa paga mais um lote do auxílio emergencial para cerca de 4 milhões de brasileiros. Serão contemplados osque já estavam recebendo e outros que foram aprovados nesta semana para ter acesso a primeira parcela.

nascidos em junho. Fazem parte do grupo de novos aprovados os beneficiários que fizeram procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foram considerados elegíveis. Neste segundo dia de pagamentos do calendário para esse público, vão receber todos os

As parcelas são depositadas em poupança social digital aberta em nome do beneficiário. O dinheiro estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem . E o saque só será liberado a partir do dia 22 de agosto.

Além dos novos aprovados, também vão receber 3,9 milhões de pessoas, cujo pagamento é feito de acordo com os ciclos de depósitos e saques estabelecidos pela Caixa.

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os recém aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho, vão receber a primeira parcela.