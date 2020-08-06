Auxílio emergencial sai nesta 6ª para 4 milhões de nascidos em junho

Nesta sexta-feira (7), a Caixa paga mais um lote do auxílio emergencial para cerca de 4 milhões de brasileiros. Serão contemplados os beneficiários nascidos em junho que já estavam recebendo e outros que foram aprovados nesta semana para ter acesso a primeira parcela. Confira os calendários com as datas de depósito e saque no final da matéria.
Fazem parte do grupo de novos aprovados os beneficiários que fizeram procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foram considerados elegíveis. Neste segundo dia de pagamentos do calendário para esse público, vão receber todos os nascidos em junho.
As parcelas são depositadas em poupança social digital aberta em nome do beneficiário. O dinheiro estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. E o saque só será liberado a partir do dia 22 de agosto.
Além dos novos aprovados, também vão receber 3,9 milhões de pessoas, cujo pagamento é feito de acordo com os ciclos de depósitos e saques estabelecidos pela Caixa.
Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os recém aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho, vão receber a primeira parcela.
O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 22 de agosto os saques e as transferências serão liberados. Confira o calendário dos ciclos de pagamento.