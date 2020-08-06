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Benefício de R$ 600

Auxílio emergencial sai nesta 6ª para 4 milhões de nascidos em junho

Caixa paga benefício para os novos aprovados no benefício e também para os que recebem de acordo com o calendário em ciclos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 17:07

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:07

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta sexta-feira (7), a Caixa paga mais um lote do auxílio emergencial para cerca de 4 milhões de brasileiros. Serão contemplados os beneficiários nascidos em junho que já estavam recebendo e outros que foram aprovados nesta semana para ter acesso a primeira parcela. Confira os calendários com as datas de depósito e saque no final da matéria.
Fazem parte do grupo de novos aprovados os beneficiários que fizeram procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foram considerados elegíveis. Neste segundo dia de pagamentos do calendário para esse público, vão receber todos os nascidos em junho.

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As parcelas são depositadas em poupança social digital aberta em nome do beneficiário. O dinheiro estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. E o saque só será liberado a partir do dia 22 de agosto.
Além dos novos aprovados, também vão receber 3,9 milhões de pessoas, cujo pagamento é feito de acordo com os ciclos de depósitos e saques estabelecidos pela Caixa.
Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os recém aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho, vão receber a primeira parcela.

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O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 22 de agosto os saques e as transferências serão liberados. Confira o calendário dos ciclos de pagamento.

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