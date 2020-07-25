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Caixa: usuário com inconsistência cadastral pode desbloquear auxílio via app

Já os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão orientados pelo aplicativo a procurar uma agência para o desbloqueio

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 11:21
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal informou na manhã deste sábado (25) que os beneficiários do auxílio-emergencial que tiveram suas contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Para isso, é necessário seguir as orientações do aplicativo para enviar uma documentação. "O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas", afirma a instituição.
Já os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão orientados pelo aplicativo a procurar uma agência para o desbloqueio, de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário.

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