Auxílio emergencial: pagamento sai nesta segunda para 1,9 milhão

Beneficiários do Bolsa Família podem sacar o auxílio emergencial em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves

terminado em 0 pode sacar a quinta parcela em dinheiro. Todos os beneficiários do programa social foram contemplados, de acordo com o NIS. (Veja os calendários no fim da matéria) Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (31), o auxílio emergencial para mais de 1,9 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família . Quem tiver o Número de Identificação Social (NIS)pode sacar a quinta parcela em dinheiro. Todos os beneficiários do programa social foram contemplados, de acordo com o NIS. (

Já no dia 2 de setembro, o depósito do auxílio em poupança digital será realizado para 3,5 milhões de pessoas nascidas em fevereiro. O saque, para esse grupo, só poderá ser realizado no dia 22 de setembro.

Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.

Desta forma, recebem nesta quarta-feira (2):

1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto

2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho

3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho

4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio

5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril

Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar ao dinheiro pela poupança digital Caixa Tem . A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 19 de setembro para esse grupo.

Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e podem sacar o dinheiro imediatamente.

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL