AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Confira calendários

Auxílio emergencial: pagamento sai nesta segunda para 1,9 milhão

Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0 recebem a 5ª parcela, que já pode ser sacada em dinheiro. Confira a data de pagamento dos demais grupos

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 18:10
Dinheiro
Beneficiários do Bolsa Família podem sacar o auxílio emergencial em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (31), o auxílio emergencial para mais de 1,9 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família. Quem tiver o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 pode sacar a quinta parcela em dinheiro. Todos os beneficiários do programa social foram contemplados, de acordo com o NIS. (Veja os calendários no fim da matéria)
Já no dia 2 de setembro, o depósito do auxílio em poupança digital será realizado para 3,5 milhões de pessoas nascidas em fevereiro. O saque, para esse grupo, só poderá ser realizado no dia 22 de setembro. 

Veja Também

Saiba que horas o auxílio emergencial cai na conta digital do Caixa Tem

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.
Desta forma, recebem nesta quarta-feira (2):
  • 1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto
  • 2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho 
  • 3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho 
  • 4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio 
  • 5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril 

Veja Também

Bolsonaro confirma que auxílio emergencial terá mais 4 parcelas

Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar ao dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 19 de setembro para esse grupo.
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e podem sacar o dinheiro imediatamente. 

Veja Também

Mais de 6 mil servidores municipais do ES receberam auxílio emergencial

Senado prepara propostas para ampliar auxílio emergencial

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Veja Também

Bolsonaro defende meio-termo para ampliar auxílio e diz que R$ 200 é pouco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Biquíni, 80 anos: como traje batizado por causa de bomba nuclear se tornou símbolo de brasilidade
Água escura e com cheiro de esgoto preocupa moradores em Manguinhos
Cheiro de esgoto no mar de Manguinhos: população precisa saber o que está acontecendo
Exportação, navio, porto
O choro pelo leite derramado dos neoliberais capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados