Auxílio emergencial: pagamento sai nesta segunda para 1,9 milhão

A Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (31), o auxílio emergencial para mais de 1,9 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família. Quem tiver o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 pode sacar a quinta parcela em dinheiro. Todos os beneficiários do programa social foram contemplados, de acordo com o NIS. (Veja os calendários no fim da matéria)
Já no dia 2 de setembro, o depósito do auxílio em poupança digital será realizado para 3,5 milhões de pessoas nascidas em fevereiro. O saque, para esse grupo, só poderá ser realizado no dia 22 de setembro.
Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.
Desta forma, recebem nesta quarta-feira (2):
- 1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto
- 2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho
- 3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho
- 4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio
- 5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril
Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar ao dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 19 de setembro para esse grupo.
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e podem sacar o dinheiro imediatamente.