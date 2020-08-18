Controladoria Geral da União (CGU) Crédito: Divulgação/CGU



Um novo levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) apontou que mais de 6 mil servidores municipais do Espírito Santo receberam o auxílio emergencial . Considerando também os servidores estaduais e aqueles que têm dois vínculos, foram identificados 7.109 agentes públicos no Estado na lista de beneficiários do programa. Os pagamentos irregulares feitos até 19 de julho deste ano já somam R$ 11,3 milhões.

Your browser does not support the audio element. Mais de 6 mil servidores municipais do ES receberam auxílio emergencial

FRAUDES SE ESTENDEM TAMBÉM AOS SERVIDORES FEDERAIS E MILITARES

Em todo o país, nas esferas estadual e municipal, foram identificados 613.431 agentes públicos, ativos, inativos e pensionistas que receberam o auxílio de R$ 600, ou R$ 1.200 no caso de mães que criam os filhos sozinhas.

Já na esfera federal, são 14.182 pagamentos a beneficiários que constam como agentes públicos federais, ou pensionistas, 52.001 pagamentos a CPF que constam como servidores militares da União (ativos, inativos ou pensionistas) e 950 beneficiários que constam como funcionários de empresas estatais federais.



O programa é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados diante da crise causada pela pandemia do novo coronavírus . De acordo com a lei, o beneficiário do auxílio não deve ter emprego formal ativo. O decreto de regulamentação diz ainda que os agentes públicos, incluindo os ocupantes de cargo temporário, função de confiança, cargo em comissão e os titulares de mandato eletivo, não têm direito ao benefício.

LISTA DE PAGAMENTOS IRREGULARES FOI ENVIADA AO TCE-ES

Segundo a CGU, o resultado dos cruzamentos foi encaminhado aos órgãos estaduais e municipais responsáveis pelas bases fornecidas à CGU para tratamento, no caso do Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES).



As informações também foram repassadas ao Ministério da Cidadania para que os pagamentos sejam suspensos ou bloqueados.

