Aumento de preços dos alimentos é mundial, diz secretário do Tesouro

"Se a gente olha os preços dos bens de consumo e de alimentação no mundo inteiro está tendo esse aumento. Porque teve uma injeção fiscal que manteve o consumo, e também uma queda de oferta no resto do mundo. Então, por mais que o Brasil tenha mantido as ofertas do setor agropecuário, há esse impacto", disse o secretário em live realizada na noite de quarta-feira (9) pela Fucape Business School de Vitória.