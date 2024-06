Arrecadação do governo do ES cresce 17,4% de janeiro a abril

Em prestação de contas na Assembleia Legislativa, secretário da Fazenda anuncia também que houve aumento de 20% nos investimentos pagos no período

Seguindo no ritmo de alta de 2023, a arrecadação do governo do Espírito Santo cresceu 17,4% de janeiro a abril deste ano e superou a meta de arrecadação prevista para os primeiros quatro meses do ano. A previsão de receita tributária – que inclui tributos como ICMS, IPVA, ITCD, IRRF – era de R$ 10,1 bilhões, mas o montante ficou em R$ 11,7 bilhões.