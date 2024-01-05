Arrecadação do Espírito Santo está em alta nos últimos anos Crédito: Shutterstock

Um dos destaques do ano foi o montante arrecadado em dezembro, na avaliação do Sindicato do Pessoal do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Sindifiscal ES). No último mês do ano, o imposto alcançou a marca de R$ 1,69 bilhão, sendo a primeira vez que a arrecadação mensal do tributo ultrapassou a casa de R$ 1,6 bilhão. O recorde anterior era R$ 1,59 bi alcançado um mês antes.

O presidente do Sindifiscal-ES, Geraldo Pinheiro, ressalta que o resultado veio em um ano desafiador, pois a arrecadação sofreu impactos diretos da Lei Complementar 194/2022, que determinou a aplicação de alíquotas de ICMS pelo piso (17%) para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

Your browser does not support the audio element. Com valor 6% acima do previsto, ES tem recorde de arrecadação de ICMS

“No ano de 2023 houve aumento de ações fiscais em diversos setores que contribuíram para aumentar a arrecadação. Conseguimos arrecadar R$ 594 milhões em ações como auditorias e controle de contribuintes. Outros R$ 127 milhões vieram de um projeto que possibilita a autorregularização de inconsistências de contribuintes”, detalha o auditor fiscal e presidente da entidade.

Outro trabalho destacado por Pinheiro resultou na recomposição de elementos que compõem a base de cálculo da energia elétrica que haviam sido retiradas por força da lei 194/2022, que gerou um incremento na arrecadação de cerca de R$ 500 milhões no ano.

O aumento foi proposto visando evitar a perda de arrecadação nas próximas décadas, com a divisão do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que caberá a Estados e municípios e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), após a reforma tributária