Casagrande recua e alíquota do ICMS continua 17%

Uma jovem de 17 anos foi flagrada tentando entrar com drogas na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, no domingo (17), durante o horário da visita social. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a suspeita estava com 13 buchas de maconha e cinco pedras de crack, e que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional do município.