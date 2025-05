Números da Pnad

11 mil trabalhadores procuram emprego há mais de 2 anos no ES

Dados do IBGE apontam que, das 85 mil pessoas desocupadas no Espírito Santo, 11 mil estão buscando colocação por mais tempo

Mais de 11 mil trabalhadores do Espírito Santo estão em busca de emprego há mais de dois anos. Foi o que apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) relativa ao primeiro trimestre de 2025, divulgada nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . >

No total, 85 mil pessoas estão procurando emprego no Espírito Santo. O número permanece estável em relação ao trimestre anterior e apresenta queda de 34,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso representa 44 mil pessoas a menos. >

A taxa de ocupação no Espírito Santo, de janeiro a março deste ano, foi de 4%, permanecendo estável em relação ao trimestre anterior e apresentando queda de quase dois pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024 (quando foi de 5,9%).>

No Estado, a população ocupada é de 2,063 milhões de pessoas. Outros 1,298 milhão estão fora da força de trabalho. Já a população desalentada (aquela que desistiu de procurar emprego) é de 26 mil pessoas. >

A Pnad mostra ainda que o rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhos no Espírito Santo é de R$ 3.441 – são R$ 162 a mais do que o mesmo período do ano passado.>