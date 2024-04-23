Arrecadação federal em março é recorde para o mês, mas alta perde fôlego

BRASÍLIA - A arrecadação do governo federal alcançou R$ 190,6 bilhões no mês de março, uma alta real de 7,22% em relação a igual mês do ano passado, informou a Receita Federal nesta terça-feira (23).
O resultado inclui ganhos atípicos gerados pela taxação de fundos exclusivos de investimentos, detidos por brasileiros de alta renda (os chamados super-ricos).
O desempenho de março é recorde para o mês na série iniciada em 1995. Por outro lado, o ritmo de alta nas receitas desacelerou em relação a fevereiro, quando a expansão acima da inflação havia sido de 12,27%.
No acumulado do primeiro trimestre, a arrecadação federal chegou a R$ 657,8 bilhões, um avanço real de 8,36%. O resultado também é recorde para o período.
No mês passado, o governo obteve uma receita extra de R$ 3,38 bilhões com a tributação dos fundos exclusivos.