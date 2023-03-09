ArcelorMittal conclui processo de compra de siderúrgica da Vale

Companhia Siderúrgica do Pecém, comprada pela ArcelorMittal Crédito: Divulgação/ArcelorMittal

A ArcelorMittal Brasil anunciou que, após o recebimento das aprovações regulatórias necessárias, concluiu a aquisição da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada no Ceará, em uma operação que totalizou aproximadamente US$ 2,2 bilhões, o que, na cotação atual do dólar, gira em torno de R$ 11,3 bilhões.

A maior fatia da empresa pertencia à Vale. A mineradora tinha participação de 50% no empreendimento, enquanto as sul-coreanas Dongkuk e Posco detinham, respectivamente, 30% e 20%. Agora, a ArcelorMittal passa a ter a totalidade das ações.

Segundo o parecer do Cade, a ArcelorMittal apresentou como justificativas econômicas para a operação a possibilidade de ampliar a sua capacidade global de produção de placas de aço, aproveitando-se da localização estratégica da CSP, a 10 km do Porto de Pecém (CE), para as exportações às principais regiões produtoras de aço no mundo; expandir a capacidade de produção de aços laminados planos no Brasil; e aproveitar o potencial da CSP de produzir placas de aço com menores impactos ambientais (menor emissão de carbono), dada a capacidade de geração de energia solar e eólica no Estado do Ceará.

A CSP é uma operação de classe mundial e produz placas de alta qualidade a um custo globalmente competitivo. Sua instalação, localizada no estado do Ceará, foi comissionada em 2016. Ela opera um alto-forno com capacidade de 3 milhões de toneladas, tendo acesso ao Porto de Pecém via correias transportadoras, um porto de águas profundas de grande escala, localizado a 10 quilômetros da usina.

Prazo para revisão

Por meio de nota, a ArcelorMittal informou que, "a aquisição oferece sinergias operacionais e financeiras significativas e um potencial para futuras expansões, como a opção de adicionar capacidade primária de fabricação de aço (incluindo processo de redução direta) e capacidade de laminação e acabamento".

"Dada a sua localização, a CSP também apresenta uma oportunidade para criar um novo centro de produção de aço de baixo carbono, capitalizando a ambição do estado do Ceará de desenvolver um centro de hidrogênio verde de baixo custo em Pecém".

Sobre a aquisição, o CEO da ArcelorMittal, Aditya Mittal, disse que "esta é uma aquisição estratégica muito importante para a ArcelorMittal. Ela nos permite atender o crescimento da demanda de aço, através da adição de capacidade de produção de placas de alta qualidade e competitivas em custo, provendo oportunidade de vender tanto dentro do nosso próprio grupo quanto para os mercados da América do Norte e do Sul".