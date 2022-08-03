ArcelorMittal e Saint-Gobain criam plataforma para treinamento em construção

SÃO PAULO - ArcelorMittal e Saint-Gobain lançam nesta semana a Parceiro da Construção, joint venture de R$ 40 milhões para oferecer treinamento digital.
Lançada em 2020, a Parceiro atuava como plataforma de capacitação online da Saint-Gobain, voltada a profissionais do setor, como arquitetos, engenheiros e eletricistas.
Segundo a empresa, foram mais de 100 mil usuários cadastrados, 3 milhões de visualizações e 400 horas de conteúdo distribuídos em vídeo aulas, podcasts e web series.
Agora, as companhias pretendem ampliar a oferta de treinamento digital e integrar a cadeia da construção civil, desde fabricantes e revendedoras até pedreiro e pintores.