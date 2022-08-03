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Negócios

ArcelorMittal e Saint-Gobain criam plataforma para treinamento em construção

Com joint venture de R$ 40 milhões, companhias pretendem ampliar a oferta de capacitação digital e integrar a cadeia da construção civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2022 às 16:24

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 16:24

  • Joana Cunha

SÃO PAULO - ArcelorMittal e Saint-Gobain lançam nesta semana a Parceiro da Construção, joint venture de R$ 40 milhões para oferecer treinamento digital.
Lançada em 2020, a Parceiro atuava como plataforma de capacitação online da Saint-Gobain, voltada a profissionais do setor, como arquitetos, engenheiros e eletricistas.
Pedreiro em obra construção civil
Cursos online serão voltados a profissionais que atuam na construção civil Crédito: Freepik
Segundo a empresa, foram mais de 100 mil usuários cadastrados, 3 milhões de visualizações e 400 horas de conteúdo distribuídos em vídeo aulas, podcasts e web series.
Agora, as companhias pretendem ampliar a oferta de treinamento digital e integrar a cadeia da construção civil, desde fabricantes e revendedoras até pedreiro e pintores.

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