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Crise do coronavírus

Ajuda federal vai dar fôlego de R$ 1,74 bi ao Estado e municípios do ES

Desse montante, R$ 1,19 bilhão será por repasse direto do governo federal e o restante em suspensão da cobrança de dívidas com a União
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 20:37

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 20:37

Economista Bruno Funchal, diretor de Política de Recuperação Fiscal do Ministério da Economia e ex-secretário da Fazenda do Espírito
Economista Bruno Funchal, diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia Crédito: Leonardo Duarte/ Secom-ES - GZ
O Estado do Espírito Santo e os municípios capixabas vão receber um suporte de R$ 1,74 bilhão do governo federal. O valor do auxílio está dividido entre repasse direto e suspensão de dívidas. O montante faz parte do plano de socorro da União para ajudar Estados e municípios brasileiros a enfrentar os problemas causados pela pandemia do coronavírus
De acordo com o Ministério da Economia, do total que o Estado terá direito, R$ 1,19 bilhão será recebido por repasse direto para uso livre das administrações estadual e municipais. Já os outros R$ 549,9 milhões, são referentes à suspensão de cobrança de dívidas com a União.
O relatório com a proposta de ajuda a Estados e municípios foi apresentado nesta quinta-feira (30) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP). O pacote de medidas prevê um impacto de R$ 120 bilhões, entre repasses diretos e suspensão de dívidas com a União.
A proposta apresentada em meados de abril pela equipe econômica do governo federal previa uma ajuda financeira de R$ 77,4 bilhões, sendo R$ 40 bilhões de transferência direta. Naquele momento, os deputados consideraram o auxílio tímido. 
O novo texto deve ser levado à votação neste sábado (2). Caso seja aprovado sem alterações, retorná à Câmara, uma vez que altera os critérios de distribuição definidos anteriormente pelos deputados.

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A medida prevê que a União compensará os Estados, o Distrito Federal e os municípios pela queda nominal da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Serviços (ISS) de abril a setembro de 2020.
Segundo a proposta que A Gazeta teve acesso, desse total de R$ 60 bilhões em repasses diretos: R$ 25 bilhões serão encaminhados aos Estados, R$ 25 bilhões destinado aos municípios e R$ 10 bilhões serão para as áreas de saúde ou assistência social, conforme a necessidade das unidades da federação, para o combate do coronavírus (sendo R$ 7 bi para Estados e R$ 3 bi para municípios).
Os recursos serão transferidos em quatro parcelas que sairão direto do caixa do Tesouro Federal para o caixa dos governos regionais.

R$ 60 MILHÕES

VALOR DA AJUDA DESTINADA A ESTADOS E MUNICÍPIOS
Segundo o diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, o recurso chegará aos Estados e municípios como uma ajuda para enfrentarem o problema da pandemia e não para resolver os problemas fiscais. 
"O governo federal viu a necessidade de recursos para Saúde e de auxílio para atividade da gestão pública durante esse período, mas não para resolver problemas estruturais que os Estados já tinham. Por isso, o auxílio da União não vem para resolver um problema fiscal estrutural, vem para ajudar a manter a atividade que foi prejudicada pela pandemia do coronavírus"
Bruno Funchal - Diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia
De acordo com Funchal, a divisão da verba proposta para os Estados será realizada com base em um coeficiente composto pela: variação na arrecadação de ICMS, população, fatia no Fundo de Participação dos Estados (FPE ) e Lei Kandir. Cada um desses itens representa 25% do índice total para o cálculo do valor a ser pago.

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Com relação à distribuição entre os municípios, ela será realizada com base na população. Dessa forma, as capitais e grandes cidades devem receber mais dinheiro do que cidades menores.

OUTRAS MEDIDAS DE AUXÍLIO

Ao todo são seis tópicos de medidas para dar fôlego aos Estados e municípios durante esse momento de crise: repasse direto, suspensão da dívida com a União, possibilidade de securitização de dívidas, negociação acelerada com bancos, vedação de aumento de despesas e suspensão de descumprimento de prestação de informações.

Suspensão de dívidas com a União

No início de abril, o Espírito Santo perdeu o selo de bom pagador após o governo pedir, por meio da Ação Cível Originária (ACO) 3375, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão do pagamento de dívidas junto à União, como publicado em primeira mão pela colunista de A Gazeta Beatriz Seixas

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No dia 30 de março, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o Estado deixasse de quitar o soldo, em função da pandemia do coronavírus, por 180 dias os compromissos financeiros que têm com o governo federal. Com a proposta se transformando em lei, os pagamentos que o Estado deve fazer ficarão suspensos até dezembro, sem perda de nota.

Securitização de dívidas 

De acordo com a proposta, no exercício financeiro de 2020, os contratos de dívida dos Estados, Distrito Federal e Municípios, garantidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, com data de contratação anterior a 1º de março de 2020, que se submeterem ao processo de reestruturação de dívida, poderão ser objeto de securitização, conforme regulamentação da própria STN.

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Dessa forma, segundo Funchal, um Estado que tenha uma série de dívidas, por exemplo, fica autorizado alongar prazos e baixar os custos da dívida.

Negociação acelerada com bancos

Além disso, durante o estado de calamidade pública, os Estados poderão negociar com os bancos de maneira mais acelerada: contratação e aditamento de operações de crédito; concessão de garantias; contratação entre entes da Federação; e  recebimento de transferências voluntárias.

Vedação de aumento de despesas obrigatórias e pessoais

O aumento de despesas com contratação de pessoal, reajustes, vantagens, aumento de salários, criação de cargos, reestruturação de carreira e realizar concurso público (exceto para as reposições de vagas), estão proibidas até 31 de dezembro de 2021. 

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Porém, os gastos podem ser aumentados, temporariamente, para atender a necessidades específicas durante o estado de calamidade pública, como contratação de profissionais da saúde.

Suspensão de descumprimento de prestação de informações

A medida traz a suspensão de descumprimento de prestação de informações durante a calamidade. Dentre elas estão uma série de normas e condições que tem que ser satisfeitas de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Atualmente, quando os Estados e municípios deixam de prestar as informações pedidas a União, as transferências não podem ser realizadas.

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