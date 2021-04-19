Aeroporto de Vitória passa a ser monitorado por drones

Aeroporto de Vitória sendo monitorado por drone Crédito: Zurich Aiport/Divulgação

A área do Aeroporto de Vitória , no Espírito Santo , passou a ser monitorada e fiscalizada por drones. A iniciativa atenderá as áreas de segurança, manutenção, controle da fauna e de SGSO (Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional).

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Trata-se de um recurso novo na inspeção aeroportuária. A tecnologia começou a ser usada no Aeroporto de Florianópolis (SEC), terminal que também é operado pela concessionária Zurich Airport Brasil.

Segundo a empresa, a inspeção com drone equipado com câmera permite o acompanhamento remoto de diferentes áreas do sítio aeroportuário, inclusive as de difícil acesso, melhorando o alcance e velocidade da informação.

“Encontramos no drone uma excelente solução. Utilizado por uma equipe capacitada, ele eleva ainda mais nível de segurança nas nossas operações, atuando como um ótimo aliado na efetividade do monitoramento e fiscalização de diferentes áreas do aeroporto”, observa Fabio Marques, Diretor de Operações dos aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé.

Drones usados no monitoramento do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Aiport/Divulgação

Com os drones, será possível monitorar locais inacessíveis do sítio aeroportuário, como as áreas de vegetação densa que cercam o terminal, tendo assim um maior controle da circulação da fauna do entorno do aeroporto, garantindo ação preventiva de proteção aos animais e de segurança operacional.

Isso além de inspeções na infraestrutura de pátios, taxiways (pistas de taxiamento de aviões), áreas de manobra e pistas de pousos e decolagens.

USO DE DRONE NO AEROPORTO É RESTRITO

O uso de drone no aeroporto foi possível a partir de um acordo da concessionária e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Vitória (Dtcea). A Zurich Airport Brasil treinou equipe especializada para pilotar os equipamentos, aprovou os testes junto aos órgãos reguladores e fez os devidos cadastramentos de equipe e equipamentos para autorização dos voos.