Governo do ES anuncia reajuste de 4% para mais de 95 mil servidores

Os servidores públicos estaduais vão ter um reajuste de 4% a partir de julho. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nas redes sociais. Em um dos perfis, a publicação foi divulgada de maneira compartilhada com o vice Ricardo Ferraço (MDB), que vai suceder o socialista a partir de abril, devido às exigências da legislação eleitoral. Casagrande vai deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado, nas eleições de outubro.