Governo do ES anuncia reajuste de 4% para mais de 95 mil servidores
Os servidores públicos estaduais vão ter um reajuste de 4% a partir de julho. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nas redes sociais. Em um dos perfis, a publicação foi divulgada de maneira compartilhada com o vice Ricardo Ferraço (MDB), que vai suceder o socialista a partir de abril, devido às exigências da legislação eleitoral. Casagrande vai deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado, nas eleições de outubro.
O reajuste contemplará mais de 95 mil vínculos, incluindo servidores ativos (efetivos, comissionados e em designação temporária), além de aposentados e pensionistas.
Nesta semana, Casagrande já havia anunciado a aplicação do piso nacional do magistério ao salário dos profissionais da educação estadual, com a incidência de reajuste de 5,4% já no contracheque deste mês.