494 mil famílias no ES receberam auxílios do governo federal em maio

Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial Crédito: rafastockbr/ Shutterstock

R$ 811. Entre os auxílios recebidos estão o auxílio emergencial de R$ 600 e a complementação do Governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). O valor médio recebido pelos domicílios, no Espírito Santo, foi de

As informações são da primeira divulgação mensal da Pnad Covid-19, realizada pelo IBGE, feita nesta quarta-feira (24). O levantamento é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua), realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal.

O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus. Já o BEm é um programa que permite a redução de salário e jornada por até três meses, e a suspensão de contratos por até dois meses.