494 mil famílias no ES receberam auxílios do governo federal em maio

Em todo o Espírito Santo, 494 mil famílias receberam algum auxílio pago pelo governo federal. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número representa 38% do total de 1,3 milhão de domicílios do Estado.
Entre os auxílios recebidos estão o auxílio emergencial de R$ 600 e a complementação do Governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). O valor médio recebido pelos domicílios, no Espírito Santo, foi de R$ 811.
As informações são da primeira divulgação mensal da Pnad Covid-19, realizada pelo IBGE, feita nesta quarta-feira (24). O levantamento é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua), realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal.
O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus. Já o BEm é um programa que permite a redução de salário e jornada por até três meses, e a suspensão de contratos por até dois meses.
Os números do Espírito Santo são bem próximos à média nacional. De acordo com a pesquisa, 38,7% das famílias brasileiras receberam em maio algum dos benefícios pagos pelo governo federal. O valor médio do auxílio foi de R$ 847.