Vitória vai ganhar mais nove escolas de tempo integral até março

Expectativa da Capital é superar a meta do Ministério da Educação , que prevê 25% das matrículas nessa modalidade de ensino em cada município

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:40

EMEF Vercenílio da Silva Pascoal, em Joana D'Arc, terá ensino em tempo integral Crédito: Marcos Salles/PMV

A Prefeitura de Vitória anunciou, nesta segunda-feira (12), que vai abrir mais nove escolas de tempo integral até março. Com isso, a Capital terá 50 unidades de ensino nessa modalidade e deve atingir a meta do Ministério da Educação (MEC), que determina a oferta mínima de 25% das matrículas em tempo integral nos municípios até este ano.

O aumento no número de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) atendendo em tempo integral vai resultar em 2.751 novas vagas nessa modalidade em relação a 2025. No total, serão 12.139 vagas, correspondendo a 26,68% do total da rede de ensino de Vitória, superando a meta traçada no Plano Nacional da Educação (PNE).

As nove escolas que passarão a ofertar o tempo integral em 2026 são:

EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira (Maria Ortiz) EMEF Octacílio Lomba (Maruípe) EMEF João Bandeira (Consolação) EMEF Vercenílio da Silva Pascoal (Joana D'Arc) CMEI Ana Maria Chaves Colares (Jardim Camburi) CMEI Darcy Vargas (Santo Antônio) CMEI Georgina da Trindade Faria (São José) CMEI Nelcy da Silva Braga (Maruípe) CMEI Geisla da Cruz Militão (Nova Palestina)

A ampliação das escolas de tempo integral é uma das 15 promessas do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para o segundo mandato à frente do município. Em entrevista em dezembro de 2024, após ser eleito, o mandatário se comprometeu a expandir a quantidade de escolas e superar a meta do MEC. Naquele momento, eram 41 unidades de escolas municipais nessa modalidade.

Nesta segunda-feira (12), durante o anúncio das novas unidades contempladas com tempo integral, o prefeito explicou que o município investiu na reforma das escolas para que possam acolher os estudantes durante o dia todo.

"Nós fizemos todo o investimento na reformulação da própria dinâmica escolar. Estamos climatizando também todas as escolas ou praticamente todas. As que ainda não passaram por esse processo estão passando ou estão na iminência de passar. Fizemos reformulação também das salas de aula. Criamos um ambiente que seja mais acolhedor, que tenha mais cuidado e para que o jovem possa permanecer durante 9 horas por dia dentro da escola", declarou Pazolini.

Como funcionam as escolas de tempo integral

As escolas de tempo integral da Capital contam com nove horas diárias de carga horária, acima das sete horas minímas necessárias para caracterizar uma unidade de ensino nessa modalidade. A secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, destacou que as escolas do município oferecem quatro refeições, que atendem a 70% das necessidades nutricionais diárias.

Na educação infantil (de 6 meses a 5 anos), o currículo inclui acolhimento, momentos de cuidado e descanso, ambientes temáticos preparados pelos professores e oficinas temáticas na pré-escola, nas quais as crianças escolhem livremente as atividades que desejam vivenciar.

Já no ensino fundamental (de 6 a 14 anos), o currículo mescla disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Arte, Educação Física e Inglês, com práticas educativas e metodologias com o objetivo de fortalecer a aprendizagem, entre elas Tutoria, Acolhimento, Educação Científica e Tecnológica, Protagonismo, Orientação de Estudos e Disciplinas Eletivas.

Os estudantes do fundamental ainda contam com o Projeto de Vida, ofertado do 1º ao 9º ano, no qual podem refletir sobre seus sonhos, suas identidades e os caminhos para o futuro.

