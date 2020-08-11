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Decreto municipal

Vitória libera funcionamento de feiras comunitárias nas praças

O funcionamento das feiras seguirá cronograma previamente estabelecimento. Já a tradicional feira de artesanato e alimentos da Praça dos Namorados volta a funcionar no sábado (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 12:52

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:52

Feira de artesanato da Praça dos Namorados voltará a acontecer neste sábado (15)
Feira de artesanato da Praça dos Namorados voltará a acontecer neste sábado (15) Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (10)  o decreto que libera a realização das feiras comunitárias e do Programa Artes na Praça (feira da Praça dos Namorados).
O documento divulgado apresenta um conjunto de normas de segurança sanitária e de distanciamento social. As medidas dizem respeito à situação de emergência de saúde pública da pandemia do novo coronavírus.
Entre as regras de funcionamento, estão o distanciamento de 2 metros entre as barracas, uso obrigatório de máscaras entre expositores e clientes, disponibilização de álcool em gel 70%, além de instalação de barreiras de proteção do balcão e dos recipientes de alimentos, de modo a não deixá-los expostos.
O decreto também estabelece a proibição do consumo imediato no local e a comercialização de bebidas alcoólicas. O objetivo é evitar a permanência e a aglomeração de pessoas nos locais.
De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), os expositores com mais de 60 anos ou que se enquadrem nos grupos de risco de contágio do novo coronavírus não poderão atuar nos estabelecimentos.
O funcionamento das feiras seguirá cronograma previamente definido. Já a tradicional feira de artesanato e alimentos da Praça dos Namorados volta a funcionar no sábado (15), das 18 às 22 horas.

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REGRAS

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Renzo Nagem, a retomada das feiras comunitárias em Vitória se tornou possível após a capital ser classificada como risco médio de transmissão e seguirá todas as regras de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19.
"Expositores com mais de 60 anos e do grupo de risco, bem como pessoas com quadro de síndrome gripal, deverão continuar afastados, mas poderão indicar outras pessoas para substituí-los em sua função. Além disso, os expositores não poderão disponibilizar bancos, mesas, cadeiras e nem disponibilizar alimentos para degustação, destaca.

CONFIRA A LISTA DE FEIRAS COMUNITÁRIAS LIBERADAS EM VITÓRIA

Feira Comunitária de Jardim da Penha
  • Local: Praça Regina Frigeri Furno (Próximo ao Epa)
  • Expositores: 102 (cento e dois)
  • Dias e Horários: Sexta-feira  18h às 22h
  • Endereço: Praça Regina Frigeri Furno  Praça do Supermercado EPA.
Feira Comunitária de Jardim Camburi
  • Local: Praça Sagrada Família
  • Expositores: 17 (dezessete)
  • Dias e Horários: Sexta-feira, sábado e domingo 18h às 22h
  • Endereço: Rua Belmiro Teixeira Pimenta 490, Jardim Camburi.
Feira Comunitária de Jardim Camburi
  • Local: Praça Engenheiro Renato Loyola (Praça do Yahoo)
  • Expositores: 14 (catorze)
  • Dias e Horários: Domingo  10h às 14h
  • Endereço: Rua Carlos Delgado Guerra Pinto 845, Jardim Camburi.
Feira Comunitária de Jardim Camburi
  • Local: Praça Miguel Arcanjo Fraga (Praça da Bocha)
  • Expositores: 10 (dez)
  • Dias e Horários: Sexta-feira  19h às 23h
  • Endereço: R. Carlos Romero Marangoni, 340, Jardim Camburi.
Feira Comunitária de Goiabeiras
  • Local: Praça 3 de Maio (Próximo a Multivix)
  • Expositores: 11 (onze)
  • Dias e Horários: Quarta-feira a sexta-feira  18h às 22h
  • Endereço: Rua José Alves 301, Goiabeiras.
Feira Comunitária de Bento Ferreira
  • Local: Próximo a Artes e Bordados
  • Expositores: 15 (quinze)
  • Dias e Horários: Quinta-feira e sexta-feira  19h às 23h
  • Endereço: Rua Engenheiro Fábio Ruschi, Bento Ferreira.
Feira Comunitária de Maruípe
  • Local: Praça de Maruípe
  • Expositores: 13 (treze)
  • Dias e Horários: Sexta-feira a domingo  19h às 23h
  • Endereço: Praça São José do Operário, 125 - Maruípe
Com informações da Prefeitura de Vitória

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