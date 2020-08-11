Vitória libera funcionamento de feiras comunitárias nas praças

Feira de artesanato da Praça dos Namorados voltará a acontecer neste sábado (15) Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

Prefeitura de Vitória publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (10) o decreto que libera a realização das feiras comunitárias e do Programa Artes na Praça (feira da Praça dos Namorados).

O documento divulgado apresenta um conjunto de normas de segurança sanitária e de distanciamento social. As medidas dizem respeito à situação de emergência de saúde pública da pandemia do novo coronavírus

Entre as regras de funcionamento, estão o distanciamento de 2 metros entre as barracas, uso obrigatório de máscaras entre expositores e clientes, disponibilização de álcool em gel 70%, além de instalação de barreiras de proteção do balcão e dos recipientes de alimentos, de modo a não deixá-los expostos.

O decreto também estabelece a proibição do consumo imediato no local e a comercialização de bebidas alcoólicas. O objetivo é evitar a permanência e a aglomeração de pessoas nos locais.

De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) , os expositores com mais de 60 anos ou que se enquadrem nos grupos de risco de contágio do novo coronavírus não poderão atuar nos estabelecimentos.

O funcionamento das feiras seguirá cronograma previamente definido. Já a tradicional feira de artesanato e alimentos da Praça dos Namorados volta a funcionar no sábado (15), das 18 às 22 horas.

REGRAS

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Renzo Nagem, a retomada das feiras comunitárias em Vitória se tornou possível após a capital ser classificada como risco médio de transmissão e seguirá todas as regras de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19.

"Expositores com mais de 60 anos e do grupo de risco, bem como pessoas com quadro de síndrome gripal, deverão continuar afastados, mas poderão indicar outras pessoas para substituí-los em sua função. Além disso, os expositores não poderão disponibilizar bancos, mesas, cadeiras e nem disponibilizar alimentos para degustação, destaca.

CONFIRA A LISTA DE FEIRAS COMUNITÁRIAS LIBERADAS EM VITÓRIA

Feira Comunitária de Jardim da Penha

Local: Praça Regina Frigeri Furno (Próximo ao Epa)

Expositores: 102 (cento e dois)



Dias e Horários: Sexta-feira  18h às 22h



Endereço: Praça Regina Frigeri Furno  Praça do Supermercado EPA.



Feira Comunitária de Jardim Camburi

Local: Praça Sagrada Família

Expositores: 17 (dezessete)



Dias e Horários: Sexta-feira, sábado e domingo 18h às 22h



Endereço: Rua Belmiro Teixeira Pimenta 490, Jardim Camburi.



Feira Comunitária de Jardim Camburi

Local: Praça Engenheiro Renato Loyola (Praça do Yahoo)

Expositores: 14 (catorze)



Dias e Horários: Domingo  10h às 14h



Endereço: Rua Carlos Delgado Guerra Pinto 845, Jardim Camburi.



Feira Comunitária de Jardim Camburi

Local: Praça Miguel Arcanjo Fraga (Praça da Bocha)

Expositores: 10 (dez)



Dias e Horários: Sexta-feira  19h às 23h



Endereço: R. Carlos Romero Marangoni, 340, Jardim Camburi.



Feira Comunitária de Goiabeiras

Local: Praça 3 de Maio (Próximo a Multivix)

Expositores: 11 (onze)



Dias e Horários: Quarta-feira a sexta-feira  18h às 22h



Endereço: Rua José Alves 301, Goiabeiras.



Feira Comunitária de Bento Ferreira

Local: Próximo a Artes e Bordados

Expositores: 15 (quinze)



Dias e Horários: Quinta-feira e sexta-feira  19h às 23h



Endereço: Rua Engenheiro Fábio Ruschi, Bento Ferreira.



Feira Comunitária de Maruípe

Local: Praça de Maruípe

Expositores: 13 (treze)



Dias e Horários: Sexta-feira a domingo  19h às 23h



Endereço: Praça São José do Operário, 125 - Maruípe

