Coronavírus: ES registra 2.764 mortes e passa de 93 mil infectados

Nesta segunda-feira (10), o Espírito Santo superou a marca dos 93 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 93.069 diagnósticos positivos e 2.764 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.278 infectados e 29 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (13.503), Vitória (12.250), Serra (12.117) e Cariacica (9.528). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior: Linhares (4.945), Colatina (4.365) e Cachoeiro de Itapemirim (3.962).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.625 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.486) e Itapuã (1.005).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,0%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 193.456 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 78.744 são considerados curados.