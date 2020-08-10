Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.764 mortes e passa de 93 mil infectados

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa),  foram divulgados mais  1.278 infectados e 29 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:09

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:09

Máscara, coronavírus, Covid-19
Máscara, coronavírus, Covid-19 Crédito: Pixabay
Nesta segunda-feira (10), o Espírito Santo superou a marca dos 93 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 93.069 diagnósticos positivos e 2.764 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.278 infectados e  29 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (13.503), Vitória (12.250), Serra (12.117) e Cariacica (9.528). Logo em seguida, aparecem três  municípios do interior: Linhares (4.945), Colatina (4.365) e Cachoeiro de Itapemirim (3.962).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.625 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.486) e Itapuã (1.005). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,0%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 193.456 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 78.744 são considerados curados.

Veja Também

ES estuda fazer teste de Covid em professores e alunos da rede estadual

Governo define regras para volta às aulas, mas pais não estão seguros

No ES, até 5 mil servidores vão poder trabalhar de casa definitivamente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados