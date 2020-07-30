Vila Velha retira blocos de concreto do calçadão de praias

Prefeitura de Vila Velha retira blocos de concreto do calçadão das praias Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A Prefeitura de Vila Velha retirou, na manhã desta quinta-feira (30), os blocos de concreto que estavam colocados em alguns pontos do calçadão de praias do município . As estruturas foram instaladas no mês de maio em uma tentativa de conscientizar a população sobre a necessidade do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, a administração ressalta a importância do distanciamento e cuidados de higiene pessoal pela população.

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich, o objetivo das barreiras era de conscientizar a população em um período de transmissão alta do novo coronavírus no município. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Emmerich garante que a medida surtiu efeito.

As barreiras cumpriram com o objetivo de dar o recado forte que, naquele momento, as pessoas não deveriam frequentar o calçadão, porque o contágio do coronavírus, principalmente nesta região, estava muito grande. Nós quisemos dar um recado forte de que as pessoas não deveriam frequentar, sem necessidade, disse.

Mesmo com a retirada das estruturas, o secretário ressalta a importância das medidas de distanciamento e higiene pessoal por parte da população, principalmente com o uso de máscaras. Oberacy Emmerich afirma que os cuidados devem continuar e as atividades devem ser realizadas de forma individual.

Os cuidados devem continuar e a gente pede encarecidamente às pessoas: venham fazer a atividade física de forma individual, o distanciamento social continua, é necessário, a doença não acabou. Utilizando máscara, mantendo o distanciamento social. Vamos continuar com as abordagens do serviço social, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que ainda estão acontecendo aqui no sentido de evitar as aglomerações. Sempre numa forma educativa, de uma abordagem educativa, completou.

ATIVIDADES DEVEM SER INDIVIDUAIS

TV Gazeta, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, falou sobre a reabertura de parques estaduais. Na ocasião, destacando ainda O discurso do secretário de Vila Velha de usar máscaras e praticar atividades individuais ao ar livre apresenta semelhanças com a orientação da Secretaria de Estado da Saúde. No último dia 21, também em entrevista à, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, falou sobre a reabertura de parques estaduais. Na ocasião, destacando ainda a necessidade de cuidados e o distanciamento das pessoas durante a realização de atividades físicas, que estão sendo liberadas somente de forma individual

Essas atividades que estamos fazendo a liberação são nessa direção: de que a pessoa possa não circular como fazia habitualmente antes da pandemia, mas para que ela possa sair com uma criança, uma pessoa que está, durante quatro meses, totalmente isolada em casa, possa realizar uma atividade, por mais simples e breve que seja, de máscara, evitando a aproximação com outras pessoas, mantendo distância com outras pessoas, ressaltou, na ocasião.