Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentido Norte

Vídeo: transporte de blindado do Exército chama atenção em rodovia do ES

Forças Armadas alegaram que não há operações sendo realizadas no Espírito Santo e que o transporte do veículo, um carro de combate Cascavel, era apenas administrativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 12:06

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 12:06

Um tanque do Exército foii visto sendo transportado em rodovia do ES nesta sexta-feira (12)
Um tanque do Exército foi visto sendo transportado em rodovia do ES nesta sexta-feira (12) Crédito: Internauta
Um blindado do Exército chamou atenção ao ser transportado na BR 101 do Espírito Santo nesta sexta-feira (12). Uma internauta que trafegava na rodovia registrou em vídeo o veículo sendo levado em direção à Região Norte do Estado, na altura do quilômetro 241, já nem próximo ao pedágio na cidade da Serra

Tanque do Exército chamou atenção na BR 101

Por meio de nota, o Comando Militar do Leste do Exército Brasileiro informou que se trata de um carro de combate Cascavel, utilizado pela Arma de Cavalaria. O órgão elucidou também que não há operações das forças armadas sendo realizadas no Espírito Santo e que o transporte do blindado é administrativo.

EE-9 CASCAVEL

Segundo o Exército brasileiro, o veículo é composto por seis rodas com eixos tracionados e foi desenvolvido para missões de reconhecimento. O mesmo foi projetado pela Engesa no ano de 1970 - empresa  brasileira especializada no setor bélico fundada em 1963 e extinta em 1993. O EE-9 Cascavel substituiu o M8 Greyhound na frota.

Veja Também

Jovem morre após ter o carro atingido por vários tiros na Serra

Encapuzados matam um jovem e deixam dois baleados no morro da Piedade

PM interrompe festa de casamento com 200 pessoas em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados