Vídeo: transporte de blindado do Exército chama atenção em rodovia do ES

Um blindado do Exército chamou atenção ao ser transportado na BR 101 do Espírito Santo nesta sexta-feira (12). Uma internauta que trafegava na rodovia registrou em vídeo o veículo sendo levado em direção à Região Norte do Estado, na altura do quilômetro 241, já nem próximo ao pedágio na cidade da Serra.
Tanque do Exército chamou atenção na BR 101
Por meio de nota, o Comando Militar do Leste do Exército Brasileiro informou que se trata de um carro de combate Cascavel, utilizado pela Arma de Cavalaria. O órgão elucidou também que não há operações das forças armadas sendo realizadas no Espírito Santo e que o transporte do blindado é administrativo.
EE-9 CASCAVEL
Segundo o Exército brasileiro, o veículo é composto por seis rodas com eixos tracionados e foi desenvolvido para missões de reconhecimento. O mesmo foi projetado pela Engesa no ano de 1970 - empresa brasileira especializada no setor bélico fundada em 1963 e extinta em 1993. O EE-9 Cascavel substituiu o M8 Greyhound na frota.