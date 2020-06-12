Jovem morre após ter o carro atingido por vários tiros na Serra

O crime aconteceu por volta das 21 horas desta quinta-feira (11). O carro foi alvejado no posto de gasolina, mas de acordo com testemunhas, mesmo baleado, o homem dirigiu até um hospital particular, na avenida Eudes Scherrer, para que a mulher fosse socorrida. Em seguida, ao tentar sair novamente com o carro, bateu no canteiro central onde foi encontrado pela perícia.