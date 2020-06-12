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Violência

Jovem morre após ter o carro atingido por vários tiros na Serra

O rapaz, de 26 anos, conseguiu dirigir até um hospital particular, mas não resistiu. Uma jovem de 24 anos, que estava com ele no carro, foi socorrida e segue internada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 08:50

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 08:50

Homem de 26 anos morreu após carro ser baleado na Serra
Homem de 26 anos morreu após carro ser baleado na Serra Crédito: Internauta
O jovem Douglas Ferreira Casé, de 26 anos morreu após seu carro ser baleado na noite desta quinta-feira (11) no bairro Laranjeiras, na Serra. Segundo informações da Polícia Civil o homem, acompanhado de uma jovem de 24 anos, estava parado em um posto de gasolina esperando para entregar dinheiro a uma pessoa quando um carro branco se aproximou e um grupo de pessoas saiu efetuando os disparos. A jovem está internada no hospital São Lucas, em Vitória.
O crime aconteceu por volta das 21 horas desta quinta-feira (11). O carro foi alvejado no posto de gasolina, mas de acordo com testemunhas, mesmo baleado, o homem dirigiu até um hospital particular, na avenida Eudes Scherrer, para que a mulher fosse socorrida. Em seguida, ao tentar sair novamente com o carro, bateu no canteiro central onde foi encontrado pela perícia.
O homem morreu no local e a jovem foi transferida para o hospital São Lucas, em Vitória, onde segue internada. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, Douglas teve passagem  na Justiça por roubo, porém foi liberado em março de 2016
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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