Jovem morre após ter o carro atingido por vários tiros na Serra

O jovem Douglas Ferreira Casé, de 26 anos morreu após seu carro ser baleado na noite desta quinta-feira (11) no bairro Laranjeiras, na Serra. Segundo informações da Polícia Civil o homem, acompanhado de uma jovem de 24 anos, estava parado em um posto de gasolina esperando para entregar dinheiro a uma pessoa quando um carro branco se aproximou e um grupo de pessoas saiu efetuando os disparos. A jovem está internada no hospital São Lucas, em Vitória.
O crime aconteceu por volta das 21 horas desta quinta-feira (11). O carro foi alvejado no posto de gasolina, mas de acordo com testemunhas, mesmo baleado, o homem dirigiu até um hospital particular, na avenida Eudes Scherrer, para que a mulher fosse socorrida. Em seguida, ao tentar sair novamente com o carro, bateu no canteiro central onde foi encontrado pela perícia.
O homem morreu no local e a jovem foi transferida para o hospital São Lucas, em Vitória, onde segue internada. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, Douglas teve passagem na Justiça por roubo, porém foi liberado em março de 2016
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta