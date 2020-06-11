Jovem morre ao tentar tirar pipa de rede elétrica em Cachoeiro

Um jovem, de 18 anos, morreu ao tentar tirar uma pipa agarrada em uma rede elétrica na tarde desta quinta-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima faleceu no local.
De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o caso aconteceu por volta das 17h30, na rua Frei Antolin, bairro Otton Marins. Da laje da residência onde mora, o jovem tentava tirar a pipa agarrada no fio com uma barra de ferro. Segundo vizinhos da vítima aos bombeiros, ele teria esbarrando na alta tensão e não resistiu.
A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.