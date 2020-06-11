Jovem morre ao tentar tirar pipa de rede elétrica em Cachoeiro

De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o caso aconteceu por volta das 17h30, na rua Frei Antolin, bairro Otton Marins. Da laje da residência onde mora, o jovem tentava tirar a pipa agarrada no fio com uma barra de ferro. Segundo vizinhos da vítima aos bombeiros, ele teria esbarrando na alta tensão e não resistiu.