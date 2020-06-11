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Choque

Jovem morre ao tentar tirar pipa de rede elétrica em Cachoeiro

Rapaz de 18 anos sofreu forte descarga elétrica ao tentou tirar uma pipa agarrada aos fios com uma barra de ferro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 19:23

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 19:23

Acidente aconteceu no bairro Otton Marins, em Cachoeiro
Acidente aconteceu no bairro Otton Marins, em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um jovem, de 18 anos, morreu ao tentar tirar uma pipa agarrada em uma rede elétrica na tarde desta quinta-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima faleceu no local.
De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o caso aconteceu por volta das 17h30, na rua Frei Antolin, bairro Otton Marins. Da laje da residência onde mora, o jovem tentava tirar a pipa agarrada no fio com uma barra de ferro. Segundo vizinhos da vítima aos bombeiros, ele teria esbarrando na alta tensão e não resistiu.
A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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