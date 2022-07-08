Vídeo: proliferação de plantas em lagoa chama atenção em Itapemirim

A Lagoa Guanandy, um dos pontos turísticos no verão em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está com um cenário diferente. O local, de 5.242 hectares na comunidade do Gomes, está tomado pela proliferação de plantas. Segundo especialistas, o problema pode ter relação com a poluição da água.
O local, que já chegou a ter águas cristalinas, hoje está tomado por plantas aquáticas. O problema começou no início do ano e se agravou. Uma moradora enviou imagens da lagoa, assustada com a situação.
Flávia Thomé, que é mestre em Biologia Celular, explicou à reportagem da TV Gazeta Sul as possíveis causas desse fenômeno. Ela acredita que houve um crescimento populacional no entorno da lagoa e isso aumenta o lançamento de matéria orgânica na água, mesmo que a casa tenha a fossa séptica.
"Esse tipo de floração já aconteceu, mas não nessa proporção, e isso vai aumentar o crescimento de algas e plantas aquáticas. Ao que tudo indica, podem ter outras substâncias, mas teria que haver uma análise química”, disse Thomé.
O biólogo Helimar Rebelo também explicou que essa planta é do gênero salvinia, comum em lagoas e outros corpos hídricos. Segundo ele, quando a concentração de nutrientes aumenta na água, elas podem se reproduzir rápido. O fato, cogitou, pode ocorrer por adubação de plantações perto das margens, esgoto ou em períodos de seca, onde a quantidade de água reduz.
O QUE DIZ A PREFEITURA
O município também foi acionado. Por meio de nota, Kamila Ladeira, secretária de Meio Ambiente de Itapemirim, disse que acabou de assumir a secretaria em um processo muito complicado, pois o acesso às informações foi negado pelo governo anterior.
“A situação é de conhecimento de todos, já que a Justiça precisou ser acionada para termos direito à transição. De qualquer forma, garantimos que na próxima semana uma equipe da Semma estará no local para averiguar o problema, e após obtermos mais informações, nos pronunciaremos à imprensa”, explicou.