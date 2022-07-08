Vídeo: proliferação de plantas em lagoa chama atenção em Itapemirim

Proliferação de plantas em ponto turístico chama atenção em Itapemirim Crédito: Telespecatdor TV Gazeta Sul / PMI

A Lagoa Guanandy, um dos pontos turísticos no verão em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , está com um cenário diferente. O local, de 5.242 hectares na comunidade do Gomes, está tomado pela proliferação de plantas. Segundo especialistas, o problema pode ter relação com a poluição da água.

Flávia Thomé, que é mestre em Biologia Celular, explicou à reportagem da TV Gazeta Sul as possíveis causas desse fenômeno. Ela acredita que houve um crescimento populacional no entorno da lagoa e isso aumenta o lançamento de matéria orgânica na água, mesmo que a casa tenha a fossa séptica.

"Esse tipo de floração já aconteceu, mas não nessa proporção, e isso vai aumentar o crescimento de algas e plantas aquáticas. Ao que tudo indica, podem ter outras substâncias, mas teria que haver uma análise química”, disse Thomé.

O biólogo Helimar Rebelo também explicou que essa planta é do gênero salvinia, comum em lagoas e outros corpos hídricos. Segundo ele, quando a concentração de nutrientes aumenta na água, elas podem se reproduzir rápido. O fato, cogitou, pode ocorrer por adubação de plantações perto das margens, esgoto ou em períodos de seca, onde a quantidade de água reduz.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O município também foi acionado. Por meio de nota, Kamila Ladeira, secretária de Meio Ambiente de Itapemirim, disse que acabou de assumir a secretaria em um processo muito complicado, pois o acesso às informações foi negado pelo governo anterior.