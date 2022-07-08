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Bairros da Serra terão abastecimento de água interrompido neste sábado (9)

Serviço de manutenção programada da Cesan será realizado das 5h às 17h; abastecimento será retomado de forma gradativa em até 24 horas
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

08 jul 2022 às 09:20

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 09:20

Torneira
Manutenção pode afetar distribuição de água na Serra Crédito: Reprodução/Pixabay
Bairros da Serra terão abastecimento de água interrompido neste sábado (9)
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que fará manutenção programada neste sábado (09), das 05 às 17h, em bairros da  Serra, na Grande Vitória. O serviço será realizado para garantir a continuidade do abastecimento e, por isso, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, em até 24 horas, após a conclusão dos serviços. 

CONFIRA ABAIXO A LISTA DE BAIRROS AFETADOS: 

  • Barro Branco
  • Belvedere
  • Caçaroca
  • Campinho da Serra I
  • Campinho da Serra II
  • Cascata
  • Centro Serra
  • Cidade Pomar
  • Colina da Serra
  • Continental
  • Divinópolis
  • Eldorado
  • Jardim Bela Vista
  • Jardim da Serra
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Primavera
  • Maria Niobe
  • Nossa Sra da Conceição
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Palmeiras
  • Parque Residencial Mestre Álvaro
  • Pitanga
  • Planalto Serrano
  • Putiri
  • Residencial Centro da Serra
  • Santo Antônio
  • São Domingos
  • São Judas Tadeu
  • São Lourenço
  • São Marcos I
  • São Marcos II
  • Vista da Serra I
  • Vista da Serra II

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