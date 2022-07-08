Bairros da Serra terão abastecimento de água interrompido neste sábado (9)
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que fará manutenção programada neste sábado (09), das 05 às 17h, em bairros da Serra, na Grande Vitória. O serviço será realizado para garantir a continuidade do abastecimento e, por isso, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, em até 24 horas, após a conclusão dos serviços.
CONFIRA ABAIXO A LISTA DE BAIRROS AFETADOS:
- Barro Branco
- Belvedere
- Caçaroca
- Campinho da Serra I
- Campinho da Serra II
- Cascata
- Centro Serra
- Cidade Pomar
- Colina da Serra
- Continental
- Divinópolis
- Eldorado
- Jardim Bela Vista
- Jardim da Serra
- Jardim Guanabara
- Jardim Primavera
- Maria Niobe
- Nossa Sra da Conceição
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Palmeiras
- Parque Residencial Mestre Álvaro
- Pitanga
- Planalto Serrano
- Putiri
- Residencial Centro da Serra
- Santo Antônio
- São Domingos
- São Judas Tadeu
- São Lourenço
- São Marcos I
- São Marcos II
- Vista da Serra I
- Vista da Serra II