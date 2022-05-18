Vídeo e fotos mostram cenário de destruição em Montanha após temporal

Cerca de 30 minutos de chuva e ventos fortes foram suficientes para deixar um cenário de destruição em Montanha , município do Norte do Espírito Santo. O temporal atingiu a cidade no fim da tarde de terça-feira (17) e, segundo a prefeitura, também prejudicou os sinais de telefone e internet, causando dificuldade nos acionamentos. A administração municipal informou que ainda faz levantamento dos estragos causados no município.

Temporal destelhou casas e causou outros prejuízos em Montanha Crédito: Zeilton Pereira Barreto

Segundo a Prefeitura de Montanha, equipes da Secretária Municipal de Obras e a Defesa Civil estão indo aos locais mais atingidos, na Zona Rural. Na sede da cidade, escolas e comércios funcionaram normalmente.

A administração municipal disse que ainda está apurando quantas pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas devido ao temporal no município.

Cenário de destruição em Montanha

ESTRAGOS NO NORTE E NOROESTE DO ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), dois temporais atingiram os municípios da região nesta terça (17). O primeiro, entre entre 16h40 e 18h40, atingiu Ecoporanga, Ponto Belo, Mucurici, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário e Conceição da Barra

O segundo se deslocou entre os municípios de Ecoporanga, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Nova Venécia e Boa Esperança, no intervalo entre 19h10 e 20h30.

Em Nova Venécia, no Noroeste, a Defesa Civil informou que o vento chegou a 74 km/h. Tudo aconteceu em cinco minutos. As principais ocorrências foram quedas de árvores na estrada que liga o município a Vila Pavão, a BR 342, e também o destelhamento de casas.

Árvore e muro caídos após vendaval em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Nova Venécia

Temporal causa estragos em Ecoporanga