Vídeo: confira 4 destaques do discurso de Lula em inauguração no ES

Em visita ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso de cerca de 20 minutos durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Em sua fala, diante de autoridades e de apoiadores, agradeceu a bancada capixaba pela conclusão da obra, relembrou uma tragédia que testemunhou na BR 101 em 1999, no Norte do Estado, disparou críticas à gestão de Jair Bolsonaro e até fez uma menção à moqueca capixaba. Confira os destaques no vídeo.
Cenas da visita de Lula ao ES na inauguração do Contorno do Mestre Álvaro
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