Visita ao ES

Vídeo: confira 4 destaques do discurso de Lula em inauguração no ES

Presidente esteve no Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (15) para entregar a obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Em visita ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso de cerca de 20 minutos durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Em sua fala, diante de autoridades e de apoiadores, agradecu a bancanda capixaba pela conclusão da obra, relembrou tragédia que testemunhou na BR 101 em 1999, no Norte do Estado, disparou críticas à gestão de Jair Bolsonaro e até fez uma menção à moqueca capixaba. Confira os destaques no vídeo.

