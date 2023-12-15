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Visita presidencial

Vídeo: confira 4 destaques do discurso de Lula em inauguração no ES

Presidente esteve no Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (15) para entregar a obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2023 às 19:52
Em visita ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso de cerca de 20 minutos durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Em sua fala, diante de autoridades e de apoiadores, agradeceu a bancada capixaba pela conclusão da obra, relembrou uma tragédia que testemunhou na BR 101 em 1999, no Norte do Estado, disparou críticas à gestão de Jair Bolsonaro e até fez uma menção à moqueca capixaba. Confira os destaques no vídeo.

Cenas da visita de Lula ao ES na inauguração do Contorno do Mestre Álvaro

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