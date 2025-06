Denúncia anônima ajuda no resgate de 89 aves silvestres em Guaçuí

Dezenas de pássaros silvestres foram resgatados de cativeiro graças a uma denúncia anônima feita em Guaçuí, região do Caparaó capixaba, na segunda-feira (16). A Polícia Militar Ambiental informou que a ação ocorreu no bairro Manoel Monteiro Torres e foram apreendidas 89 aves. O dono do imóvel onde os animais eram mantidos presos ilegalmente foi detido e levado para a delegacia.>