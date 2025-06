Vila Velha

Viadutos entre Darly Santos e Leste-Oeste serão inaugurados nesta sexta (6)

Estruturas levam o nome do ex-governador Max Freitas Mauro, que morreu em novembro do ano passado

Os dois novos viadutos construídos para ligar as rodovias Leste-Oeste e Darly Santos , em Vila Velha , serão inaugurados na manhã da próxima sexta-feira (6). As estruturas levam o nome do ex-governador Max Freitas Mauro, que morreu em novembro do ano passado.>

De acordo com o governo do Espírito Santo, as estruturas também vão contar com calçada e ciclovia. Ambos os viadutos passam sobre a Rodovia Darly Santos: um do lado do bairro Araçás e outro do lado de Vale Encantado. Um terceiro viaduto da Darly Santos, no entroncamento com a Rodovia do Sol (ES 060), próximo ao Boulevard Shopping, segue em obras. >