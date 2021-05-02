Vi meu filho morrer por vídeo, diz pai de engenheiro após acidente em tirolesa no ES

João Reis é pai do engenheiro João Paulo Sampaio dos Reis, que morreu em um acidente na tirolesa do Morro do Moreno Crédito: TV Gazeta

TV Gazeta, na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( A declaração foi dada para a, na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), em Vitória , na manhã deste domingo (2), após os procedimentos de reconhecimento e liberação do corpo. "Em posse desse vídeo, já pude ver a falta de segurança no local", afirmou.

"Ele foi vítima de um erro grosseiro" João Reis - Aposentado e pai da vítima

De acordo com o pai, o engenheiro tinha levado a filha e uma amiga da menina para verem a paisagem no Morro do Moreno. "Ele gostava de praticar esportes, mas nunca andaria em um equipamento que não tivesse segurança. Alguém deve ter dito que era seguro, por isso ele foi", declarou João Reis.

João Paulo Reis morreu após acidente na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Reprodução

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

O vídeo citado pelo familiar da vítima não foi divulgado. Apesar disso, uma testemunha do acidente, que preferiu não ser identificada, disse que o freio da tirolesa parece não ter funcionado. "Quando ele foi descer, em vez de dar a paradinha de rotina, acabou indo direto para frente e caiu", contou.

O resgate foi feito pelos Bombeiros , em uma operação que durou cerca de 4 horas. "Essa vítima estava de barriga para cima, arroxeada, com as pupilas dilatadas e com um trauma no lado esquerdo da face. Após os trabalhos periciais, o corpo foi levado até o topo do Morro do Moreno", detalhou a tenente Andressa.

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Neste domingo (2), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo ( Crea-ES ) realizou uma vistoria na tirolesa , para tentar identificar as causas do acidente e verificar registros de projeto e de responsabilidade técnica. A previsão é que os trabalhos continuem ao longo desta semana.

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