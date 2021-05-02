Vi meu filho morrer por vídeo, diz pai de engenheiro após acidente em tirolesa no ES

"Vi meu filho nascer e, agora, o vi morrer por um vídeo", desabafou o aposentado João Reis – pai do engenheiro João Paulo Sampaio dos Reis, que morreu em um acidente na tirolesa que sai do Morro do Moreno, em Vila Velha, durante a tarde deste sábado (1). Ele tinha 47 anos de idade.
"Ele foi vítima de um erro grosseiro"
De acordo com o pai, o engenheiro tinha levado a filha e uma amiga da menina para verem a paisagem no Morro do Moreno. "Ele gostava de praticar esportes, mas nunca andaria em um equipamento que não tivesse segurança. Alguém deve ter dito que era seguro, por isso ele foi", declarou João Reis.
"Ele era um cara espetacular, um excelente pai, um filho digno, estudioso e cumpridor de seus deveres", descreveu. Segundo o pai, até esta manhã, os responsáveis pela tirolesa não tinham entrado em contato com a família. Além da filha, o engenheiro João Paulo tinha uma esposa e um filho.
O QUE SE SABE ATÉ AGORA
O vídeo citado pelo familiar da vítima não foi divulgado. Apesar disso, uma testemunha do acidente, que preferiu não ser identificada, disse que o freio da tirolesa parece não ter funcionado. "Quando ele foi descer, em vez de dar a paradinha de rotina, acabou indo direto para frente e caiu", contou.
O resgate foi feito pelos Bombeiros, em uma operação que durou cerca de 4 horas. "Essa vítima estava de barriga para cima, arroxeada, com as pupilas dilatadas e com um trauma no lado esquerdo da face. Após os trabalhos periciais, o corpo foi levado até o topo do Morro do Moreno", detalhou a tenente Andressa.
Neste domingo (2), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou uma vistoria na tirolesa, para tentar identificar as causas do acidente e verificar registros de projeto e de responsabilidade técnica. A previsão é que os trabalhos continuem ao longo desta semana.
O QUE DIZ A EMPRESA
Por meio das redes sociais, a empresa responsável pela tirolesa no Morro do Moreno fez uma publicação na qual lamentou o ocorrido e afirmou não ter conseguido contatos dos familiares da vítima. Os responsáveis disseram que aguardam a perícia para saber qual a causa do acidente.